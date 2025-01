Barcelona przygarnia "zdrajcę". Za negocjacje z Realem nie wpuszczono go do samolotu

Heurtel grał w FC Barcelona w latach 2017-2021 i był wówczas jednym z wyróżniających się koszykarzy katalońskiego klubu. Z drużyną rozstał się jednak w fatalnych okolicznościach: jak przypomina chorwacki dziennik "Jutarnji list", po spotkaniu Euroligi z Fenerbahce Stambuł trener Sarunas Jasikevicius, znany z porywczego charakteru... nie wpuścił Francuza do samolotu, gdyż dowiedział się o potajemnych negocjacjach zawodnika z Realem Madryt.

Rozgrywający odszedł wówczas do francuskiego ASVEL Lyon-Villeurbanne, ale po kilku miesiącach... wylądował ostatecznie w Realu Madryt. Thomas Heurtel został okrzyknięty przez kibiców zdrajcą i wydawało się, że drzwi do Barcelony są dla niego na zawsze zamknięte.

Gigantyczne problemy klubu sprawiły jednak, że Francuz... wróci po kilku latach do ekipy z Katalonii. Thomas Heurtel ma zastąpić w drużynie Brazylijczyka Raula Neto, który w bieżącym sezonie rozegrał... zaledwie 7 minut i od dłuższego czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi.

Sam Heurtel również nie może zaliczyć ostatnich miesięcy do udanych. Zawodnik nie został powołany do reprezentacji Francji na igrzyska olimpijskie, na których "Trójkolorowi" zdobyli srebrny medal, ponieważ został wyrzucony z drużyny narodowej za to, że w 2022 roku podpisał kontrakt z Zenitem Sankt Petersburg i mimo pełnoskalowego ataku Rosji na Ukrainę nie zdecydował się na odejście z klubu do końca trwania umowy.