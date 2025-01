Jamajczyk może mówić o sporym szczęściu. Występujący na co dzień w Premier League zawodnik, przeszedł niedawno operację złamanej nogi, a teraz opuścił w końcu mury szpitala po trzech tygodniach. Niedawno opublikował post w mediach społecznościowych, gdzie opisuje swoje doświadczenia związane z wypadkiem.

"Każdego roku o tej porze jestem pytany o to, za co jestem wdzięczny i każdego roku mam trudności ze znalezieniem odpowiednich słów. Ale w tym roku wiem dokładnie, za co jestem wdzięczny: za to, że żyję" - mówił Antonio.

"Chcę poświęcić chwilę, aby przyznać się do czegoś, co sobie uświadomiłem - spędziłem tak wiele lat, biorąc życie za pewnik. Robiłem plany na następny dzień, następny rok, zawsze zakładając, że jutro jest gwarantowane. Widziałem, jak odchodzą moi bliscy przyjaciele, byłem świadkiem śmierci najbliższych mi osób i nawet wtedy nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak cenne jest życie" - wyjaśnia dalej piłkarz West Ham United.

"To, przez co ostatnio przeszedłem, otworzyło mi oczy. Życie jest kruche i każda chwila ma znaczenie. Jestem bardzo wdzięczna Bogu za to, że dał mi siłę do dalszego działania i pozwolił mi tu być" - dodał na sam koniec.

Napastnik wyraził również podziękowania i uznanie dla personelu medycznego, kolegów z West Hamu i szerszej społeczności piłkarskiej za opiekę i wsparcie, jakie otrzymał po incydencie i powiedział, że "wkrótce wróci na boisko".

Michael Antonio jest najlepszym strzelcem West Hamu w historii Premier League, z 68 golami w 268 występach ligowych.

Szymon Stępień, Polsat Sport