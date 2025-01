Inter Mediolan kontra Atalanta BC to spotkanie półfinałowe Superpucharu Włoch. Relacja live i wynik na żywo meczu Inter Mediolan - Atalanta BC na Polsatsport.pl.

Obie drużyny mają za sobą udany okres w rozgrywkach ligowych. Atalanta prowadzi w Serie A, z kolei Inter plasuje się na trzeciej lokacie. Wiele wskazuje na to, że obie ekipy do samego końca będą walczył jednak o mistrzostwo Italii. Teraz jednak przyszedł czas na Superpuchar. Przypomnijmy, że "Nerazzurri" okazali się najlepsi w poprzedniej edycji, kiedy to pokonali w finale Napoli 1:0.

To druga edycja Superpucharu Włoch, kiedy w rywalizacji biorą udział cztery zespoły - mistrz Włoch, wicemistrz, zdobywca krajowego Pucharu oraz jego finalista. Turniej rozgrywany jest w Arabii Saudyjskiej. Finał odbędzie się 6 stycznia w Rijadzie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Inter Mediolan - Atalanta BC na Polsatsport.pl. Początek o 20:00.

Polsat Sport