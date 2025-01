W pierwszym spotkaniu dojdzie do starcia Interu Mediolan z Atalantą Bergamo. Obie drużyny w ostatnim czasie prezentują się naprawdę dobrze. Pierwsza z ekip zajmuje aktualnie trzecie miejsce w tabeli Serie A, zaś druga prowadzi w stawce. Wiele wskazuje na to, że oba zespoły będą do końca liczyły się w walce o Scudetto. Najpierw jednak któryś z nich stanie przed szansą na wywalczenie Superpucharu Włoch.

Z kolei w drugim półfinale zagrają Juventus i AC Milan, a zatem obecnie szósta i ósma drużyna Serie A. Warto wspomnieć, że "Stara Dama" od października nie przegrała meczu o stawkę. Natomiast "Rossonerri" również w ostatnich tygodniach rzadko kiedy notowali porażki. Jak obie ekipy zaprezentują się w Superpucharze Włoch?

Od ubiegłorocznej edycji rywalizacja toczy się w nowej formule. W Superpucharze Włoch biorą udział cztery zespoły - mistrz Włoch (Inter), wicemistrz Włoch (Milan), zdobywca Pucharu Włoch (Juventus) i finalista Pucharu Włoch (Atalanta). Tytułu wywalczonego przed rokiem broni Inter. Ekipa Simone Inzaghiego rok temu w Rijadzie pokonała 1:0 Napoli.

Superpuchar Włoch: Gdzie obejrzeć mecze? Transmisja TV i stream online

2 stycznia:

19:55: Inter Mediolan vs Atalanta BC - Polsat Sport 1, Polsat Box Go

3 stycznia:

19:55: Juventus vs AC Milan - Polsat Sport 2, Polsat Box Go.

6 stycznia:

19:55: Finał - Polsat Sport 3, Polsat Box Go