Inter pierwszym finalistą Superpucharu Włoch. Niespodziewany bohater!

Zawodnicy z Mediolanu mogli wyjść na prowadzenie już po niespełna 30 sekundach! Po błędzie Matteo Ruggeriego piłkę na prawym skrzydle przejął Marcus Thuram, który popędził na wysokość pola karnego i dośrodkował płasko do Lautaro Martineza, ale dwa strzały Argentyńczyka zostały zablokowane przez Odilona Kossounou, a gdy Martinez wyłożył futbolówkę do Nicolo Barelli, uderzenie Włocha z 12 metrów zostało wybite sprzed linii bramkowej przez Davide Zappacostę.

ZOBACZ TAKŻE: AC Milan błyskawicznie przedstawił nowego trenera. Zadebiutuje przeciwko swojemu synowi

Niewykorzystana sytuacja mogła zemścić się na Interze niespełna kwadrans później. Po miękkiej wrzutce Ruggeriego z lewej strony boiska Alessandro Bastoni nieczysto wybijał piłkę głową, a futbolówka trafiła wprost do Giorgio Scalviniego, który jednak nie wykorzystał doskonałej okazji i z trzech metrów główkował zbyt lekko, a w dodatku wprost w dobrze ustawionego Yanna Sommera.

W 21. minucie przed szansą na otworzenie wyniku ponownie stanęli podopieczni trenera Simone Inzaghiego. Stefan de Vrij znakomitym prostopadłym podaniem wypuścił Lautaro Martineza, ale Marco Carnesecchi zdołał odbić zarówno strzał zawodnika z Ameryki Południowej zza pola karnego, jak i dobitkę Federico Dimarco z lewej strony "szesnastki".

Trzy minuty przed końcem pierwszej połowy Inter miał kolejną doskonałą okazję do strzelenia gola. Barella posłał długie podanie w pole karne, pilnowany przez defensora Atalanty Martinez umiejętnie zastawił się i odegrał do Denzela Dumfriesa, ale reprezentant Holandii, zamiast uderzać z pierwszej piłki, niepotrzebnie próbował przyjmować futbolówkę, dzięki czemu Ruggeri zdołał wytrącić go z równowagi i zażegnać niebezpieczeństwa. Wahadłowy "Nerazzurrich" domagał się jeszcze odgwizdania rzutu karnego, ale prowadzący to spotkanie Daniele Chiffi uznał, że zawodnik Atalanty nie dopuścił się w tej sytuacji przewinienia.

Na pierwszego gola trzeba było czekać do 49. minuty spotkania. Po dośrodkowaniu Hakana Calhanoglu z rzutu rożnego z prawej strony boiska Yann Bisseck zgrał piłkę do Denzela Dumfriesa, a Holender podbił futbolówkę głową i ekwilibrystycznym strzałem trafił tuż przy prawym słupku bramki, strzeżonej przez Marco Carnesecchiego.

W 61. minucie Inter podwyższył prowadzenie. Mediolańczycy przejęli piłkę po niedokładnym podaniu Ademoli Lookmana i wyszli z błyskawiczną kontrą, po której Mehdi Taremi zagrał na prawą stronę do nadbiegającego Dumfriesa, a ten potężnym uderzeniem z 17 metrów trafił od poprzeczki na 2:0!

Jedenaście minut później wydawało się, że Atalanta przedłuży swoje szanse na odwrócenie losów spotkania. Lookman zagrał z lewej strony pola karnego na piąty metr, strzał Charlesa De Ketelaere został zablokowany, ale piłka trafiła pod nogi Edersona, który - mimo interwencji stojącego na linii bramkowej Dimarco - trafił do siatki mediolańczyków. Po analizie VAR gol nie został jednak uznany, ponieważ sędzia dopatrzył się spalonego.

Mimo kilku okazji z obu stron więcej goli w tym spotkaniu już nie padło. Inter wygrał 2:0 i awansował do finału Superpucharu Włoch.

W drugim półfinale Juventus zmierzy się z AC Milan. Spotkanie odbędzie się w piątek (3 stycznia) o godzinie 20.00, a transmisję będzie można oglądać w Polsacie Sport 2 i Polsat Box Go.

Superpuchar Włoch - 1/2 finału

Inter Mediolan - Atalanta Bergamo 2:0 (0:0)

Bramki: Denzel Dumfries 49, 61

Inter: Yann Sommer - Yann Bisseck, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni (Carlos Augusto 67) - Denzel Dumfries, Nicolo Barella (Davide Frattesi 81), Hakan Calhanoglu (Kristjan Asllani 67), Henrich Mychitarian, Federico Dimarco (Matteo Darmian 76) - Marcus Thuram (Mehdi Taremi 46), Lautaro Martinez

Atalanta: Marco Carnesecchi - Odilon Kossounou (Marco Palestra 68), Isak Hien, Sead Kolasinac - Davide Zappacosta, Marten de Roon, Giorgio Scalvini (Berat Djimsiti 62), Matteo Ruggeri (Ederson 56) - Lazar Samardżić (Charles De Ketelaere 56), Marco Brescianini - Nicolo Zaniolo (Ademola Lookman 56)

Żółte kartki: Carlos Augusto (Inter) - Giorgio Scalvini (Atalanta)

Sędziował: Daniele Chiffi (Padwa)