Polak w niechlubnym zestawieniu. Jeden z najgorszych

We włoskiej Serie A możemy oglądać na co dzień występy wielu polskich piłkarzy. Część z nich ogrywa kluczowe role w swoich zespołach, są również wysoko oceniani przez tamtejsze media. Nie wszyscy jednak mogą liczyć na dobre noty za swoje występy, a w szczególności Paweł Dawidowicz.

Włoski portal sportowy "Tutto Mercato" sporządził listę 20 piłkarzy grających na boiskach klubów Serie A. Nie chodzi jednak o zestawienie najlepszych zawodników, lecz tych prezentujących najsłabszy poziom w lidze. W zestawieniu tym znalazł się reprezentant Polski - Paweł Dawidowicz, który na co dzień występuje w barwach Hellasu Werona.

Okazuje się, że Polak zajął pierwsze miejsce na liście, ex aequo z kolegą z zespołu Domagojem Bradariciem. Co ciekawe, pozostałe pozycje na podium zgarnęli... także piłkarze "Gialloblu". Są to kolejno Giangiacomo Magnani oraz Jackson Tchatchoua. Warto zaznaczyć, że pod uwagę byli brani jedynie zawodnicy, którzy rozegrali przynajmniej dziesięć spotkań w sezonie ligowym.

Drużyna Dawidowicza zajmuje na ten moment 16. miejsce w tabeli Serie A, z 18 punktami na koncie. Ekipa z Werony jest najgorszą obroną w całej lidze. Do tej pory stracili ponad 42 bramki na przestrzeni 18 rozegranych dotąd spotkań.

Szymon Stępień, Polsat Sport