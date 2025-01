O co chodziło z cieszynką Gauff po meczu ze Świątek? Amerykanka wyjaśniła

Reprezentacja USA pokonała w finale United Cup 2025 Polskę 2:0 i sięgnęła po zwycięstwo w całym turnieju. W pierwszym starciu tego meczu Coco Gauff wygrała w dwóch setach z Igą Świątek. Niemałe kontrowersje w świecie tenisa wzbudziła jednak sytuacja, do jakiej doszło po zakończeniu potyczki. Chodzi o sposób, w jaki Amerykanka celebrowała wygraną. Sama zainteresowana postanowiła odnieść się do tego podczas konferencji prasowej.

Przypomnijmy, że Gauff pokonała Świątek 6:4 i 6:4. O losach ostatniego gema przesądził podwójny błąd serwisowy wiceliderki rankingu WTA. Po drugim nieudanym podaniu Polki Amerykanka wykonała dwa ruchy rakietą imitujące kopanie łopatą. W sieci zawrzało. Wielu kibiców uznało to za brak szacunku 19-latki względem bardziej utytułowanej rywalki. Gauff została zapytana o to zajście podczas pomeczowej konferencji prasowej.

- To jest związane z Denisem (Kudlą, reprezentantem USA w United Cup, przyp. red.). W meczu z Chinami grałam z Shuai Zheng i ona prezentowała naprawdę znakomity tenis. On mi mówił "kop, kop dalej". Zatem ta cieszynka pochodziła od niego. To było dla mnie hasło przewodnie w ostatnim tygodniu - tłumaczyła trzecia rakieta świata.

Jak się później okazało, porażka Świątek z Gauff była początkiem końca reprezentacji Polski w finale United Cup. W drugim spotkaniu Hubert Hurkacz zmierzył się z Taylorem Fritzem. O wyniku starcia musiał zadecydował tie-break w trzecim secie. W nim więcej zimnej krwi zachował Amerykanin. Wygrana Fritza zapewniła Amerykanom drugi w historii triumf w turnieju.

Warto wspomnieć, że Polacy po raz drugi z rzędu zakwalifikowali się do wielkiego finału, lecz do zwycięstwa zabrakło niewiele. Rok temu lepsi od Biało-Czerwonych okazali się Niemcy.