Rufus the Hawk. Jest nieocenionym wsparciem organizatorów Wimbledonu

Wielkoszlemowy Wimbledon w Londynie to jeden z najważniejszych turniejów tenisowych w całym cyklu. Stanowi kulminację sezonu na kortach trawiastych. Każdego roku wzbudza zainteresowanie kibiców na całym świecie. Nie każdy jednak wie, że w trakcie zawodów bardzo ważną rolę do odegrania ma Rufus the Hawk.

Kim jest Rufus the Hawk?



Jastrząb Rufus związany jest z kortami Wimbledonu od 2012 roku. To wtedy zaczęła się jego kariera. Po wcześniejszym przeszkoleniu został wdrożony do pracy, która polega przede wszystkim na pilnowaniu porządku na niebie. Zadaniem Rufusa jest odstraszanie gołębi, aby te nie przeszkadzały w rozgrywaniu meczów, ani nie dokuczały kibicom na trybunach.

Oczywiście Rufus the Hawk z powodzeniem radzi sobie również z innym ptactwem, choć to właśnie wspomniany gatunek jest najbardziej uciążliwy. Swoją misję rozpoczyna z samego rana, jeszcze zanim zaczną się pierwsze mecze Wimbledonu.

Na co dzień Rufus strzeże nie tylko trawiastych kortów na Wimbledonie. Odpowiada również za utrzymanie porządku nad takimi obiektami sportowymi jak m.in.:

· boisko do rugby Northampton Saints,

· boiska piłkarskie Fulham Football Club,

· Westminster Abbey.

Od ponad dekady doskonale wywiązuje się ze swoich obowiązków. Stał się wręcz postacią ikoniczną. Jastrząb Rufus posiada nawet swoją kartę All-England Club ID ze zdjęciem, a także oficjalne konta w mediach społecznościowych.

Zuchwałe porwanie w 2012 roku



Rufus the Hawk zyskał miano najbardziej znanego ptaka na świecie w 2012 roku. Jego sława jest tak duża, że dokładnie 28 czerwca ktoś porwał go z prywatnego pojazdu jego właściciela. Informacja ta szybko trafiła do mediów i rozpoczęło się wielkie poszukiwanie. Na szczęście jastrząb znalazł się po trzech dniach i obyło się bez większych urazów. Obecnie ptak ma specjalny nadajnik, co ułatwia jego zlokalizowanie.

Kto będzie następcą jastrzębia Rufusa?



Oczywiście misja Rufusa nie będzie trwała wiecznie. Już teraz szykowany jest jego następca, ponieważ ptak wkrótce wybierze się na zasłużoną emeryturę. Bierze aktywny udział w procesie szkoleniowym powiernika swojej misji i pomaga w nauce kolejnemu jastrzębiowi, Polluxowi.

Będzie trudno pożegnać się ze starym Rufusem, ponieważ stał się już prawdziwą legendą. Od lat doskonale wywiązuje się ze swoich obowiązków i jest świetnym przykładem tego, jak zwierzęta mogą być pożytecznie wykorzystywane do utrzymania bezpieczeństwa i porządku, a jednocześnie zadbane oraz zaopiekowane.

Transmisje z Wimbledonu w Polsacie



Od lat transmisje z Wimbledonu prowadzone są na antenach sportowych Polsatu. Tak też będzie w sezonie 2025. Na trawiastych kortach nie powinno zabraknąć Polaków, w tym m.in. Igi Świątek, Magdaleny Fręch, Magdy Linette czy Huberta Hurkacza.

W Polsacie tradycyjnie zostanie przygotowane efektowne studio, do którego będą zapraszani wyjątkowi goście.

