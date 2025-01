Przed nami kolejne starcie z udziałem polskiej tenisistki w Australii. Tym razem na korcie w Hobart zobaczymy Magdę Linette, której rywalką będzie Maya Joint.



Linette w pierwszej rundzie wygrała z Warwarą Graczową. Spotkanie było bardzo wyczerpujące i trwało aż dwie i pół godziny. W pierwszej partii górą była Polka, ale w kolejnym secie Francuzka odwróciła losy spotkania. Ostatecznie o wyniku rywalizacji zdecydowało trzykrotne przełamanie w wykonaniu Linette i to ona świętowała awans do kolejnej rundy.

ZOBACZ TAKŻE: Co za mecz polskiej tenisistki! Główna drabinka Australian Open na wyciągnięcie ręki



Linette w ramach zawodów w Hobart przygotowuje się również do nadchodzącego wielkimi krokami Australian Open. Eliminacje do tego turnieju potrwają od 6 do 9 stycznia, a główne zmagania odbędą się w dniach 12-26 stycznia. Pewne miejsce w turnieju singla mają poza Linette również już Iga Świątek, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz.



Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Maya Joint na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport