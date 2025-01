Australian Open: Iga Świątek - Katerina Siniakova. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Dla Świątek Australian Open to szansa na odrobienie strat do liderki światowego rankingu - Aryny Sabalenki. Obecnie Polka traci do Białorusinki 1536 punktów.

W ubiegłym roku raszynianka zakończyła australijskie zmagania na etapie czwartej rundy. Wówczas lepsza od najlepszej polskiej tenisistki okazała się Jelena Rybakina. Oznacza to, że za pierwszy z Wielkich Szlemów może zainkasować aż 1850 punktów. Z kolei Sabalenka będzie broniła tytułu wywalczonego przed rokiem, więc (punktowo) nic nie zyska, ale może trochę stracić.

Świątek jeszcze nigdy nie grała z Siniakovą.

Australian Open: kiedy jest mecz Iga Świątek - Katerina Siniakova? O której godzinie gra Świątek?

Na ten moment nie wiadomo, kiedy zawodniczki pojawią się na korcie. Świątek i Siniakova rozegrają swój mecz w poniedziałek (13 stycznia) lub we wtorek (14 stycznia). Kiedy tylko organizatorzy podadzą oficjalne informacje, pojawią się one w tekście.