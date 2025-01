To dopiero sensacyjny transfer! Były piłkarz Bayernu Monachium zagra w... Chojniczance

Marcel Zylla, wychowanek wielokrotnego mistrza Niemiec, Bayernu Monachium, zmienił klub. Występujący w przeszłości również w barwach Śląska Wrocław piłkarz przeszedł do... Chojniczanki Chojnice, drużyny występującej w drugiej lidze.

24-letni ofensywny pomocnik podpisał półtoraroczny kontrakt z drużyną z Pomorza. Nie byłoby niczego szczególnego w tym transferze, gdyby nie fakt, że piłkarz grał w przeszłości w młodzieżówkach "Die Roten". Zawodnikowi wróżono świetlaną przyszłość, lecz ten nie wykorzystał drzemiącego w nim potencjału piłkarskiego.

We wrześniu 2020 roku Zylla przeniósł się do Śląska Wrocław, gdzie stawiał swoje pierwsze kroki w dorosłej piłce. Klub z Dolnego Śląska miał być dla niego dobrym miejscem do dalszego rozwoju. Ten nie zrobił jednak większej kariery w ekipie "Wojskowych" i po niespełna czterech latach odszedł z klubu na początku stycznia ubiegłego roku.

Urodzony w Niemczech Polak przez kolejne pół roku szukał nowego pracodawcy i znalazł - w Wiśle Puławy. Teraz 24-latek zagra we wspomnianej Chojniczanka Chojnice.

Chojniczanka walczy nieustannie o awans na zaplecze Ekstraklasy. W Betclic 2. Lidze znajduje się aktualnie na czwartej pozycji.

Szymon Stępień, Polsat Sport