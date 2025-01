Biało-Czerwoni w Herning. To będzie największy test reprezentacji Polski od lat

Już w środę 15 stycznia 2025 roku Polacy rozpoczną zmagania w mistrzostwach świata w piłce ręcznej. Dla polskich szczypiornistów będzie to niezwykle ważny test. Kadra Marcina Lijewskiego szuka swojej tożsamości i chce nawiązać do największych sukcesów sprzed lat.

Na wielkie sukcesy czekamy od dekady



Przed Polakami arcytrudne zadanie. Już w fazie wstępnej trafili na mocnych przeciwników i czeka ich batalia o awans do rundy zasadniczej. Muszą wygrać przynajmniej jeden mecz, choć z pewnością liczą na więcej. Czy w duńskim Herning wrócą na właściwe tory i zaczną regularnie wygrywać?

W XXI wieku mogliśmy cieszyć się z trzech medali mistrzostw świata polskich piłkarzy ręcznych. Złota era rozpoczęła się w 2007 roku pod wodzą Bogdana Wenty, gdy Biało-Czerwoni niespodziewanie zostali wicemistrzami świata na turnieju w Niemczech. Dwa lata później znów należeli do grona najlepszych i zdobyli brązowe medale w Chorwacji.

Ostatni duży sukces polskiego szczypiorniaka w wydaniu reprezentacyjnym miał miejsce w 2015 roku. W dalekim Katarze Biało-Czerwoni ponownie stanęli na najniższym stopniu podium. Ostatnie turnieje to jednak dalekie lokaty. Czy w końcu przyjdzie przełamanie? Polaków czeka największy test od lat.

Niemcy to faworyci do wygrania grupy A



Już w fazie wstępnej mistrzostw świata 2025 Polacy trafili do trudnej grupy A. Tam faworytami do triumfu będą Niemcy, którzy chcą włączyć się do walki o tytuł mistrzowski. Wyżej notowana jest też reprezentacja Czech, która była losowana z drugiego koszyka. Biało-Czerwoni losowani byli z trzeciego koszyka, a stawkę uzupełnia Szwajcaria.

Awans do rundy zasadniczej wywalczą trzy drużyny, jednak zachowają swój dorobek punktowy. To sprawia, że trzeba walczyć o minimum dwa zwycięstwa, aby pozostać w grze o wyższe cele na najbliższych Mistrzostwach Świata. Szczegółowy terminarz Polaków w grupie A:

· 15.01.2025: Polska - Niemcy,

· 17.01.2025: Polska - Czechy,

· 19.01.2025: Polska - Szwajcaria.

Na kogo trafią, jeżeli awansują dalej?



Liczymy na to, że Biało-Czerwoni awansują do rundy zasadniczej. Jeżeli tak się stanie, to tam trafią na trzy zespoły z listy:

· Dania,

· Włochy,

· Algieria,

· Tunezja.

O ile Duńczycy to jedni z faworytów do wygrania całego turnieju, o tyle pozostałe drużyny są w zasięgu Biało-Czerwonych. Daje to szansę na dobry wynik. W kadrze Polski nie brakuje potencjału i zawodników należących do najlepszych na świecie na swoich pozycjach. Czy uda się z tego ułożyć drużynę, która znów będzie zachwycać na arenie międzynarodowej?

Chcą poprawić wyniki z ostatnich turniejów



W 2025 roku mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn po raz pierwszy zostaną rozegrane w trzech krajach. Gospodarzami są Dania, Chorwacja i Norwegia. Na ostatnim turnieju Biało-Czerwoni zajęli 15. miejsce, będąc współgospodarzem. W 2021 roku uplasowali się na 13. pozycji, a w 2019 nawet nie awansowali na mistrzostwa świata. Teraz chcą poprawić te wyniki.