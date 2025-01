Australian Open: Maja Chwalińska - Jule Niemeier. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Pierwszy dzień Australian Open 2025 przebiegł pod znakiem deszczu. Silne opady storpedowały plany organizatorów i zmusiły ich do odwołania wielu spotkań. W tym meczu Mai Chwalińskiej z Jule Niemeier.

Pierwotnie mecz Chwalińskiej był zaplanowany jako drugi na korcie numer 7. O godzinie 3.00 czasu polskiego w niedzielę mieli na niego wyjść Rosjanin Paweł Kotow i Portugalczyk Jaime Faria, ale ich spotkanie też już oficjalnie odwołano. Polka zagra więc z Niemką dopiero w poniedziałek.

Chwalińska dostała się do turnieju głównego po przejściu eliminacji.

- Nie mam żadnych konkretnych oczekiwań wobec startu w Australian Open. Po prostu zagram w nim najlepiej, jak tylko będę potrafiła. Będę walczyć i dam z siebie wszystko, żeby wygrać. Zobaczymy, na ile to wystarczy. Cieszę się i jestem wdzięczna za to, że awansowałam do turnieju głównego. Na razie nie chcę myśleć o pierwszej rundzie turnieju głównego, tylko się zregenerować. A jak się to zrobię, wtedy będę myślała o następnym meczu – wyznała zawodniczka.

Chwalińska - Niemeier. Kto wygrał? Jaki wynik meczu?

Mecz Chwalińska - Niemeier odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu. Relację na żywo można śledzić TUTAJ. Kiedy tylko spotkanie się zakończy, natychmiast poinformujemy o jego wyniku w powyższym tekście.