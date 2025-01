Konkurs skoków odwołany! Polacy nie powalczą o punkty

Pogoda storpedowała plany organizatorów zawodów Pucharu Kontynentalnego w Klingenthal. Zarówno sobotnie, jak i niedzielne zmagania zostały odwołane z powodu zbyt mocnych podmuchów wiatru. Tym samym reprezentanci Polski nie zdobędą cennych punktów do klasyfikacji generalnej cyklu.

W ten weekend aura na Vogtland Arenie była wyjątkowo niesprzyjającego do tego, by rozgrywać konkursy skoków narciarskich. W sobotę organizatorzy przez pewien czas przekładali godzinę rozpoczęcia zmagań, aż w końcu podjęli decyzję o odwołaniu rywalizacji. Dzień później było nieznacznie lepiej. Udało się przeprowadzić oficjalną sesję treningową, w której najlepszy okazał się Robert Johansson z Norwegii. Później jednak wiatr znowu dał się we znaki i stało się jasne, że konkurs ponownie się nie odbędzie.

Przypomnijmy, że Biało-Czerwoni udali się do Niemiec w czteroosobowym składzie - Tymoteusz Amilkiewicz, Klemens Joniak, Maciej Kot i Kacper Juroszek. Ten ostatni musiał jednak wycofać się z zawodów z powodu choroby. Dodajmy, iż wymieniona czwórka przez wyjazd do Klingenthal opuściła zimowe mistrzostwa Polski, które w sobotę odbyły się w Zakopanem. Bezkonkurencyjny w nich okazał się Paweł Wąsek, a podium uzupełnili Kamil Stoch i Jakub Wolny.

Kolejne zmagania w ramach Pucharu Kontynentalnego odbędą się za tydzień w Bischofshofen. Liderem klasyfikacji generalnej cyklu jest Felix Hoffmann z Niemiec. Najwyżej z Polaków plasuje się Kot, który jest 20. Sezon zakończy się w weekend 22-23 marca w Zakopanem.

Warto wspomnieć, że zimowa stolica Polski będzie w przyszłym tygodniu będzie gościła zawody Pucharu Świata. W piątek odbędą się trening i kwalifikacje do konkursu indywidualnego. Z kolei w sobotę rozegrana zostanie rywalizacja drużynowa, a w niedzielę indywidualna.