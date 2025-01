Thurnbichler odkrył karty na PŚ w Zakopanem! Zabraknie wielkiej gwiazdy!

Już niebawem, 17-19 stycznia odbędą się zmagania skoczków narciarskich w Pucharze Świata w Zakopanem. Thomas Thurnbichler zdradził już nazwiska czterech z pięciu reprezentantów Polski, którzy wystąpią na Wielkiej Krokwi. Jeżeli nie dojdzie do żadnych zmian, to w składzie zabraknie którejś z wielkich gwiazd naszej kadry.

Jak podaje Interia, Thurnbichler postanowił powołać na zmagania w Zakopanem takich zawodników jak Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł oraz Dawid Kubacki. Niewiadomą pozostaje jeszcze jedno nazwisko. W gronie kandydatów są Kamil Stoch oraz Piotr Żyła. Jeżeli selekcjoner naszej kadry będzie konsekwentny w swoich wyborach, to któregoś z nich zabraknie na Wielkiej Krokwi.

- Komunikowałem już zawodnikom, że powołuję do składu czterech skoczków przed konkursem. Oni są zatem pewni i mają moje zaufanie. O reszcie zdecyduję w przyszłym tygodniu. Będziemy brali pod uwagę wyniki z Pucharu Kontynentalnego w Klingenthal, ale też to, jak zawodnicy prezentują się w treningach. Być może przeprowadzimy jeszcze jedną sesję treningową, bo trudno brać pod uwagę wyniki mistrzostw Polski, które odbywały się w tak zmiennych warunkach - mówi Thurnbichler w rozmowie z Interią.

Na wspomnianych mistrzostwach Polski najlepiej zaprezentował się Wąsek, który w tym sezonie wyrósł na lidera polskiej kadry. Podium krajowych zmagań uzupełnili Stoch oraz Wolny.

- Paweł zasłużył na zwycięstwo w mistrzostwach Polski. Jest w tym momencie w naprawdę dobrej formie. Jest bardzo pewny tego, co robi. Tym bardziej że zawody o mistrzostwo Polski były na limicie. Wiał naprawdę zmienny wiatr, co utrudniało rywalizację i przez to nie wszyscy osiągnęli dobre wyniki - przyznaje austriacki szkoleniowiec.

Thurnbichler nie ukrywa zadowolenia dobrą postawą Stocha, co być może okaże się decydujące przy wyborze piątego zawodnika na Puchar Świata.

- Kamil skakał naprawdę dobrze. Widać, że pracował razem ze swoim sztabem nad pozycją dojazdową. Dokonał tam pewnej zmiany. To były na pewno jego lepsze skoki. Na pewno wezmę to pod uwagę przy podejmowaniu decyzji - zaznaczył.

W Zakopanem zaplanowano dwa konkursy Pucharu Świata. W sobotę odbędą się zmagania drużynowe, natomiast w niedzielę indywidualne. Liderem klasyfikacji generalnej jest Daniel Tschofenig, który wyprzedza drugiego Jan Hoerla o 40 punktów. Podium uzupełnia Pius Paschke. Najlepszy z Polaków - Wąsek jest na 13. miejscu.

