Rebecca Sramkova to 28-letnia tenisistka urodzona w Bratysławie, grająca oburęczny bekhend. Najwyżej w rankingu WTA była na 43. miejscu. Profesjonalne granie rozpoczęła w 2012 roku w wieku 15 lat.

Większość polskich kibiców może kojarzyć słowacką tenisistkę z jej występu podczas turnieju rangi WTA 250 w Warszawie z 2023 roku. Wtedy 28-latka doszła do ćwierćfinału tej imprezy. W 2024 roku Sramokova zaliczyła spory progres w grze. Słowaczka sięgnęła po jej pierwszy tytuł rangi WTA, a miało to miejsce w Tajlandii, a dokładnie w Hua Hin. W ostatnim meczu tego turnieju pokonała inną doświadczoną zawodniczkę, Niemkę - Laurę Siegemund. Oprócz tego, doszła do finałów imprez w chińskim Jiujiang i tunezyjskim Monastyrze. Warto dodać, że wspólnie z reprezentacją Słowacji awansowała do finału pucharu Billie Jean King w hiszpańskiej Maladze.

Jeśli chodzi o udział zawodniczki w turniejach wielkoszlemowych, to tutaj nie ma większych osiągnięć. Na kortach Melbourne Park zagrała najwyżej w pierwszej rundzie w 2017 roku, choć już teraz poprawiła ten wynik. Takie same rezultaty osiągnęła podczas Roland Garros oraz Wimbledonu. Na US Open doszła najdalej do drugiej rundy kwalifikacji.

Przed startem Australian Open, Sramkova zagrała w dwóch turniejach - w Brisbane oraz Hobart. W obu odpadła jednak już po pierwszych meczach.

Szymon Stępień, Polsat Sport