Gauff wygrała, a później przekazała pilny komunikat. To łapie za serce (WIDEO)

Coco Gauff pokonała w pierwszej rundzie Australian Open rodaczkę Sofię Kenin 6:3, 6:3. Tuż po zakończeniu spotkania Amerykanka podeszła do kamery i wysłała w świat pilną wiadomość. Odniosła się do klęski żywiołowej, która nawiedziła jej ojczyznę.

Gauff jest uważana za jedną z faworytek tegorocznego Australian Open. W pierwszej rundzie turnieju przyszło jej zmierzyć się z rodaczką - Sofią Kenin. Zgodnie z oczekiwaniami trzecia rakieta świata bez problemów pokonała niżej notowaną rywalkę 6:3, 6:3.

Po zakończeniu spotkania Gauff - zgodnie z tradycją - podeszła do specjalnie przygotowanej kamery, na której tenisistki i tenisiści piszą krótkie wiadomości do kibiców oglądających transmisję. Amerykanka postanowiła jednak nie odnosić się do wydarzeń na korcie.



Zamiast tego napisała: "Trzymaj się, Los Angeles. Dziękuję strażakom".

W ten sposób Gauff zademenostrowała swoją solidarność z mieszkańcami Los Angeles. Od kilku dni kalifornijska metropolia nękana jest przez ogromne pożary. Straty spowodowane żywiołem szacowane są na ponad sto miliardów dolarów.