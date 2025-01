Australian Open: Magda Linette - Moyuka Uchijima. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Magda Linette zmierzy się w pierwszej rundzie Australian Open 2025 z Moyuką Uchijimą. To 23-letnia Japonka, która zajmuje 63. miejsce w rankingu WTA. Do tej pory obie zawodniczki spotkały się trzykrotnie. Wszystkie pojedynki wygrała Polka.

Linette wie już, z kim zmierzy się w drugiej rundzie, jeśli pokona pierwszą rywalkę. Czeka ją wówczas spotkanie z Mirrą Andriejewą. Rozstawiona z numerem 14. 17-letnia Rosjanka pokonała Czeszkę Marie Bouzkovą 6:3, 6:3.

- Początek każdego turnieju jest ciężki. I to dla każdego, niezależnie od rozstawienia czy miejsca w rankingu. Tym bardziej w Melbourne, gdyż sezon dopiero się rozpoczyna. Uważam jednak, że wszystkich naszych reprezentantów stać na przejście pierwszej rundy, a co się zdarzy potem, to zobaczymy – ocenił Paweł Ostrowski, były trener m.in. Marty Domachowskiej czy Angelique Kerber.

Linette - Uchijima. Kto wygrał? Jaki wynik meczu?

Mecz Linette - Uchijima odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu. Relację na żywo można śledzić TUTAJ. Natychmiast po zakończeniu spotkania poinformujemy o jego wyniku w powyższym tekście.