Saga dopingowa Świątek wciąż żywa. "Nie było sposobu, aby uzyskać odpowiedzi na pytania"

Wydawać by się mogło, że Świątek powiedziała wszystko, co mogła odnośnie do sytuacji z końca minionego roku. 28 listopada 2024 roku, polska tenisistka poinformowała, że zaakceptowała decyzję w sprawie zawieszenia. Druga najlepsza zawodniczka globu zażyła wtedy nieświadomie zakazaną substancję o nazwie - trimetazydyna. Dlaczego zatem Polka ukrywała informację o zawieszeniu? Świątek zabrała głos w tej sprawie.

- Pierwsze trzy tygodnie były dość chaotyczne. Nie było sposobu, by uzyskać odpowiedzi na pytania. Skupiliśmy się tylko na znalezieniu źródła. Ale muszę powiedzieć, że na pewno nie było łatwo - tłumaczyła.

- To był prawdopodobnie najgorszy czas w moim życiu. A fakt, że nie miałam kontroli nad całą tą sytuacją i nie miałam szansy jej uniknąć, tak, to sprawiło, że było jeszcze gorzej, ponieważ lubię mieć kontrolę nad sytuacją - dodała trzykrotna mistrzyni Roland Garros.

Teraz Świątek skupia się jednak na rywalizacji na Australian Open. 23-latka pokonała w pierwszej rundzie turnieju Katerinę Siniakovą 6:3, 6:4. W kolejnej zmierzy się ze Słowaczką, Rebeccą Sramkovą.

Szymon Stępień, Polsat Sport