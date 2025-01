Marek Magiera: Najlepszym adwokatem trenera jest wynik

Trzy lata to sporo czasu, ale do rekordów czasowych – głównie tych światowych dotyczących najwyższego poziomu droga daleka – ot warto choćby przypomnieć lata pracy trenera Ze Roberto z reprezentacją Brazylii siatkarek, Karcha Kiralyego z reprezentacją USA czy Marcosa Kwieka z reprezentacją Dominikany. W przypadku męskich drużyn z sukcesami pracowali chociażby Brazylijczyk Bernardo Rezende, czy Francuzi Philippe Blain i Laurent Tillie, a wcześniej z Włochami Argentyńczyk Julio Velasco.



Jak to wygląda w przypadku polskich reprezentacji? U panów rekord dzierży Tadeusz Szlagor, który prowadził reprezentację przez siedem lat, ale było to dawno, bo na przełomie lat 60-tych i 70-tych. Rok mniej pracował z reprezentacyjnymi siatkarkami Jacek Nawrocki – poprzednik Stefano Lavariniego. Niezłe wyniki wykręcili też legendarni trenerzy Hubert Jerzy Wagner i Andrzej Niemczyk, w sumie pracowali z kadrami po pięć lat, ale oni ów wynik wykręcili w dwóch odległych od siebie czasowo turach.



Nie ma jednak co ukrywać, że w pracy trenerów najważniejsze są wyniki, nie bez powodu ktoś kiedyś zresztą powiedział, że najważniejszym i jedynym adwokatem trenera jest wynik. No to na koniec kilka wyników, liczb i faktów, a z tymi ostatnimi przecież w myśl obiegowej opinii się nie dyskutuje.



Najpierw bilans trzyletniej pracy Lavariniego, który poprowadził reprezentację Polski w 70 oficjalnych spotkaniach, a ich bilans to 47 zwycięstw i 23 porażki. Lavarini z reprezentacją wywalczył dwa brązowe medale Ligi Narodów, po 16 latach awansował na Igrzyska Olimpijskie oraz zameldował się pierwszy raz od… 60 lat w ćwierćfinale mistrzostw świata przegrywając mecz w tie-breaku z późniejszymi mistrzyniami świata Serbkami 13:15.



Teraz bilans trzyletniej pracy Grbicia. Mistrzostwo Europy 2023 i zwycięstwo w Lidze Narodów 2023 (plus dwa brązowe medale w edycjach 22, 24), srebrne medale Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata – generalnie wszystkie starty w oficjalnych imprezach zakończonych medalami. Bilans wszystkich oficjalnych spotkań prowadzonych przez Grbicia to 63 zwycięstwa i 11 porażek. I gdzieś trochę z boku, ale bardzo ważne – pierwsze miejsce w rankingu FIVB.



Obaj szkoleniowcy przedłużyli swoje umowy z reprezentacjami o kolejne trzy lata, aż do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. Co ciekawe prezes PZPS Sebastian Świderski parafował dotychczasowe umowy jeszcze przed igrzyskami w Paryżu dając tym samym obu szkoleniowcom ogromne wsparcie, którego z pewnością nie zabraknie podczas najbliższych trzech lat ich pracy z kadrami narodowymi. A wyzwań nie będzie brakowało tym bardziej, że oczekiwania i ambicje nas wszystkich są przecież doskonale znane. Tak jak pisaliśmy przed tygodniem o planach reprezentacji sprawa jest prosta – u siatkarek chcielibyśmy kolejnych medali, a panowie powinni wygrywać ze wszystkimi i wszędzie.