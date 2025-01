Rewanż za poprzedni sezon! Emocje w meczu pierwszej rundy Australian Open

Osaka, triumfatorka Australian Open z 2019 i 2021 roku, wciąż odbudowuje pozycję rankingową po przerwie, którą miała w 2023 roku z powodu problemów zdrowotnych i macierzyństwa. Obecnie zajmuje 51. miejsce. Garcia natomiast po bardzo dobrym 2022 roku zanotowała spadek formy w dwóch ostatnich latach i aktualnie na liście WTA jest 67. Obie doświadczone tenisistki są więc nierozstawione i w pierwszej rundzie trafiły na siebie.



Co ciekawe, do takiej samej sytuacji doszło rok temu, gdy Francuzka grała jako turniejowa "16", a Japonka, dla której był to pierwszy turniej wielkoszlemowy po przerwie, była nierozstawiona. Wówczas w dwóch setach triumfowała Garcia.

27-letnia Osaka w tym roku zrewanżowała się cztery lata starszej tenisistce, potrzebowała do tego jednak trzech partii, chociaż po pierwszym secie, wygranym przez Japonkę 6:3 z podwójnym przełamaniem, nic na to nie wskazywało. W drugiej odsłonie sytuacja się odwróciła - to reprezentantka Francji wygrała dwa gemy przy podaniu rywalki i doprowadziła do remisu w meczu. Trzeci set miał podobny przebieg do pierwszego, ponownie dwa przełamania dały zwycięstwo zawodniczce, która zapaliła znicz olimpijski podczas ceremonii otwarcia igrzysk w Tokio.

To był piąty pojedynek tych tenisistek i trzecie zwycięstwo Osaki. Po raz trzeci zmierzyły się w Australian Open. Japonka pokonała Francuzkę również w 2021 roku w drodze po drugi tytuł w Melbourne, wówczas w drugiej rundzie.

Teraz przed zawodniczką z Osaki jeszcze trudniejsze zadanie, bowiem zmierzy się z rozstawioną z numerem 20. Muchovą. Będzie to ich drugie spotkanie z rzędu w drugiej rundzie turnieju wielkoszlemowego. W zeszłorocznym US Open Czeszka triumfowała 6:3, 7:6 (7-5). Wyżej notowana zawodniczka w bezpośredniej rywalizacji prowadzi 2-1.

Japonka od powrotu na korty na początku zeszłego roku nie przeszła drugiej rundy Wielkiego Szlema.

Wynik meczu 1. rundy:

Naomi Osaka (Japonia) - Caroline Garcia (Francja) 6:3, 3:6, 6:3.

PAP