Ma 17 lat i 215 cm wzrostu. Czy to nowa gwiazda światowej siatkówki?

Jak przypomina GloboTV, Lucas Cambuim, bo o nim mowa, rozpoczynał przygodę ze sportem w ramach Super Escola - rządowego programu, umożliwiającemu młodzieży bezpłatne uczestnictwo w zajęciach sportowych. Wysoki, a przy tym dość sprawny ruchowo chłopiec, bardzo szybko został wypatrzony przez trenerów siatkówki z Praia Grande. To właśnie z tej drużyny trafił do Minas Tenis Clube.

Lucas Cambuim (grający również pod pseudonimem Lucao), kapitalnie odnalazł się w nowym zespole. 17-letni środkowy trafił do drużyny do lat 19 i w pierwszym sezonie w barwach Minas Clube zdobył... 8 trofeów! Drużyna wygrała wszystkie rozgrywki, w których brała udział: od mistrzostw stanu Parana aż po Klubowe Mistrzostwa Brazylii. Duży w tym udział Lucasa Cambuima, który zachwycał przede wszystkim grą w bloku.

Nastolatek miał już okazję zadebiutować w młodzieżowej reprezentacji Brazylii. Z "Canarinhos" pojawił się między innymi w Europie, gdzie zagrał w trzech spotkaniach towarzyskich z reprezentacją Francji.

- Siatkówką na poważnie zainteresował się, kiedy zacząłem grać jeszcze z poprzednim zespołem w mistrzostwach stanu. Miałem okazję podróżować, poznawać nowych ludzi, rywalizować z wieloma zespołami. Stwierdziłem wówczas: "To jest naprawdę dobre! Postaram się tu zaistnieć". A kiedy zacząłem regularne treningi, podobało mi się to coraz bardziej i postanowiłem oddać całe życie siatkówce - podkreślił w rozmowie z GloboTV Lucao.

Jego pierwsi trenerzy twierdzą zgodnie, że jeśli zawodnik nadal będzie wykazywał się tak dużą ochotą do ciężkiej pracy, a przy tym będą go omijały problemy zdrowotne, może on zaistnieć w sporcie na światowym poziomie.