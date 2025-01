Gdzie zagra Leon w kolejnym sezonie? Wymowne słowa prezesa Bogdanki

Przenosiny Wilfredo Leona z Sir Safety Perugia do Bogdanki LUK Lublin były najważniejszym wydarzeniem okienka transferowego w PlusLidze w sezonie 2024/2025. Polak stał się największą gwiazdą całych rozgrywek, a jego obecność przyciąga tłumy kibiców we wszystkich halach w kraju. Wielu zastanawia się, czy sam zainteresowany będzie kontynuował swoją karierę w klubie ze wschodniej Polski.

Przejście Leona z Włoch akurat do Lublina można było uznać za wielką sensację. Zainteresowane jego usługami były bowiem o wiele mocniejsze drużyny. Wybór padł jednak na Bogdankę LUK, która podpisała z nim roczny kontrakt. A to rodzi plotki, co z karierą doświadczonego przyjmującego po tym sezonie?

- Nie było opcji przedłużenia kontraktu, natomiast rozmawialiśmy. Mówiliśmy, że jesteśmy zainteresowani kolejnym rokiem i Wilfredo tak samo mówił, że jest zainteresowany, żeby kontrakt podpisywać na kolejny rok – nawet po miesiącu. W najbliższym czasie wszystko zostanie wyjaśnione przez klub w oficjalnych social mediach - mówi prezes Bogdanki, Krzysztof Skubiszewski w rozmowie z Interią.

Leon znakomicie odnalazł się w Lublinie i często podkreśla, że nie spodziewał się aż tak dużego zainteresowania jego osobą - nie tylko w mieście, w którym na co dzień trenuje, ale gdziekolwiek indziej również. On sam stara się odwdzięczyć kapitalną grą, a dzięki jego znakomitej postawie Bogdanka należy do czołówki PlusLigi i jest w grze o triumf w Pucharze Challenge.

