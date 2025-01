O tym zdjęciu Lewandowskiego aż huczy! Kibice Realu będą wściekli?

Robert Lewandowski kolejny raz utarł nosa Realowi Madryt. Starsi fani "Królewskich" z pewnością pamiętają jego wyczyn sprzed ponad dekady, kiedy strzelił aż cztery gole w półfinale Ligi Mistrzów, jeszcze jako piłkarz Borussii Dortmund. Teraz jako zawodnik Barcelony zdobył bramkę w finale Superpucharu Hiszpanii, przyczyniając się do wygranej z "Los Blancos" 5:2. Po meczu podszedł do niego młody kibic ekipy ze stolicy Hiszpanii z prośbą o zdjęcie. W sieci wrze na temat tego, co zrobił 36-latek.

Lewandowski wielokrotnie był łączony z przenosinami do Realu Madryt, będąc jeszcze piłkarzem Borussii, a następnie Bayernu Monachium. Wydaje się, że najbliżej transferu na Santiago Bernabeu był w momencie, gdy szkoleniowcem "Królewskich" był Jose Mourinho. Ostatecznie do podpisania kontraktu nie doszło. Po latach kapitan naszej kadry zasilił natomiast szeregi odwiecznego rywala Realu - Barcelony, co można uznać za kolejny cios dla jego fanów.

ZOBACZ TAKŻE: Hiszpańskie media nie mają wątpliwości. Flick podjął decyzję ws. Lewandowskiego

Polak jest jednym z największych koszmarów Realu w ostatnich kilkunastu latach. Prawdopodobnie tylko Leo Messi wywoływał większe obawy wśród sympatyków "Królewskich". Zaczęło się od wspomnianego półfinału Ligi Mistrzów w 2013 roku i czterech golach. Ostatnio Lewandowski znowu przypomniał się madrytczykom. W La Liga ustrzelił dublet na Bernabeu, walnie przyczyniając się do efektownej wygranej 4:0. Kilka dni temu zanotował bramkę i asystę w finale Superpucharu Króla, a Barcelona triumfowała 5:2.

To właśnie po tamtym spotkaniu jeden z najmłodszych kibiców Realu podszedł do Lewandowskiego z prośbą o zdjęcie. Polak nie odmówił i z dużym uśmiechem zapozował do wspólnej fotografii. Baczni obserwatorzy zwracają jednak uwagę, że napastnik Barcelony zakrył dłonią herb "Królewskich" na koszulce chłopczyka. Wielu zastanawia się, czy było to zamierzone zachowanie "Lewego", a może zupełnie nieintencjonalne.

📲 Robert Lewandowski również zakrył herb Realu Madryt do zdjęcia. [IG] 😁 pic.twitter.com/CBeESHFgq4 — BarcaInfo (@_BarcaInfo) January 14, 2025

W związku ze zdjęciem Lewandowskiego inni przywołują Lamine'a Yamala, który identycznie zachował się przy zdjęciu z fanem w koszulce Realu. W tym przypadku nie ma wątpliwości, że Hiszpan celowo zasłonił herb klubu z Madrytu.

Lamine Yamal hides the Real Madrid crest worn by a Real Madrid fan😂❤️ pic.twitter.com/BBee9x1U4k — Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) January 13, 2025

Polsat Sport