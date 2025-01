Kiedy wybory prezesa PZPN? Poznaliśmy termin

Na 30 czerwca zaplanowano Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZPN - poinformował we wtorek związek. "To dobry termin z kilku powodów" - stwierdził sekretarz generalny federacji Łukasz Wachowski.

Decyzja ws. terminu zjazdu, podczas którego wybrane zostaną władze piłkarskiej centrali na kolejną, czteroletnią kadencję, zapadła podczas wtorkowego posiedzenia zarządu PZPN.

Wcześniej nieoficjalnie pojawiała się data sierpniowa, ale ostatecznie zdecydowano się na termin 30 czerwca.

"Ta data sierpniowa pojawiała się w różnych rozmowach, spekulacjach. Pamiętajmy, że termin 18 sierpnia był maksymalny, graniczny. Wynikający z faktu, że wtedy upływa czteroletnia kadencja obecnego zarządu. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te wybory zorganizować wcześniej" - powiedział Wachowski.

Jak podkreślił, jest kilka argumentów, które "dały podstawę do podjęcia decyzji o wyborach 30 czerwca, tak jak zdecydował zarząd".

"Po pierwsze, zgodnie z ustawą o sporcie, związki sportowe muszą zatwierdzić swoje sprawozdanie finansowe do 30 czerwca. Chcemy dotrzymać tego terminu na zatwierdzenie sprawozdania PZPN właśnie przez Walne Zgromadzenie. Druga kwestia - aktualny zarząd pamiętał sytuację (z 2021 roku - PAP), gdy 18 sierpnia kończyła się kadencja i zaczynała nowa, a już 2 września graliśmy mecz eliminacji mistrzostw świata z Albanią. Teraz tego czasu będzie więcej. Od 30 czerwca do początku września jest czas, żeby pewne sprawy poukładać, zorganizować. Wszystkie związki (wojewódzkie - PAP) i wszyscy członkowie zarządu przychylili się do tej decyzji" - zaznaczył sekretarz generalny PZPN.

Wszystko wskazuje na to, że o reelekcję będzie ubiegać się obecny prezes Cezary Kulesza. Oficjalni kontrkandydaci nie są na razie znani.

"Formalnie ktoś taki może zgłosić się dopiero w momencie, kiedy nasi interesariusze, członkowie otrzymają tzw. druki poparcia, które przysługują wojewódzkim związkom piłki nożnej oraz klubom ekstraklasy i 1. ligi. One zostaną wysłane do naszych członków 45 dni przed Walnym Zgromadzeniem, a na 30 dni przed Walnym muszą zostać odesłane do PZPN. Czyli de facto miesiąc przed wyborami będzie wiadomo, który z kandydatów zgłosił się, a właściwie uzyskał formalne poparcie, żeby wystartować w wyborach" - wytłumaczył Wachowski.

PAP