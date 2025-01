Awans obrońcy trofeum! Poznaliśmy pary ćwierćfinałowe Pucharu Polski siatkarek

Poznaliśmy wszystkich uczestników ćwierćfinału Tauron Pucharu Polski siatkarek. Ostatniego wyłoniła konfrontacja KSG Warszawa – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Już w 1/4 finału dojdzie do hitowego starcia PGE Grot Budowlani Łódź – ŁKS Commercecon Łódź.

Mecz KSG Warszawa z BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała wyłonił ostatniego uczestnika ćwierćfinałów Pucharu Polski. Sensacji nie było – broniąca trofeum drużyna z czołówki Tauron Ligi pewnie wygrała wyjazdowe starcie z beniaminkiem pierwszej ligi.

Najwięcej emocji przyniosła pierwsza partia. Gospodynie miały piłkę setową przy stanie 24:21, ale bielszczanki opanowały sytuację. Doprowadziły do rywalizacji na przewagi, którą rozstrzygnęły na swoją korzyść dwoma punktowymi blokami (24:26). Drugi set to wyrównana gra obu ekip, ale w końcówce wyraźnie lepsza była ekipa BKS (21:25). Trzecia odsłona toczyła się już pod kontrolą przyjezdnych, a Kertu Laak przypieczętowała ich awans do ćwierćfinału(15:25).

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała zagra w ćwierćfinale z Lotto Chemikiem Police. Hitem tej fazy rozgrywek będą derby Łodzi, w których PGE Grot Budowlani zagrają z ŁKS Commercecon.

Zwycięzcy ćwierćfinałów zagrają w turnieju finałowym Tauron Pucharu Polski siatkarek. Zostanie on rozegrany w dniach 15–16 lutego 2025 roku w Elblągu. Poprzednią edycję wygrała drużyna BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała, która pokonała w finale ŁKS Commercecon Łódź 3:2.

Wyniki meczów 1/8 finału Tauron Pucharu Polski siatkarek 2025:

2024-12-17: KS Marba Sędziszów Małopolski – ŁKS Commercecon Łódź 1:3 (25:27, 27:25, 15:25, 21:25)

2024-12-17: ECO Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki – MOYA Radomka Radom 0:3 (25:27, 23:25, 24:26)

2024-12-18: ITA Tools STAL Mielec – #VolleyWrocław 3:1 (25:13, 17:25, 25:23, 25:19)

2024-12-23: Developres Rzeszów – UNI Opole 3:0 (25:16, 25:10, 25:11)

2024-12-30: PGE Grot Budowlani Łódź – Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:0 (25:9, 25:18, 25:13)

2024-12-30: KS BAS Kombinat Budowlany Białystok – Sokół & Hagric Mogilno 1:3 (28:26, 15:25, 24:26, 12:25)

2024-12-30: Lotto Chemik Police – Energa MKS Kalisz 3:0 (25:22, 25:18, 25:10)

2025-01-15: KSG Warszawa – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 0:3 (24:26, 21:25, 15:25).

Pary ćwierćfinałowe Tauron Pucharu Polski siatkarek 2025:

PGE Grot Budowlani Łódź – ŁKS Commercecon Łódź

Moya Radomka Radom – Sokół & Hagric Mogilno

Lotto Chemik Police – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała

Developres Rzeszów – ITA Tools STAL Mielec.

