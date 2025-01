Bartłomiej Bołądź jak Karim Benzema? To porównanie podbija internet

Siatkarze PGE Projektu Warszawa w świetnym stylu awansowali do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Jednym z liderów drużyny był Bartłomiej Bołądź. Atakujący stołecznego klubu stał się bohaterem przeróbki swojego kolegi z zespołu. Na zdjęciu łudząco przypomina Karima Benzemę, piłkarza reprezentacji Francji.

Siatkarze Greenyard Maaseik przegrali z PGE Projektem Warszawa 0:3 w spotkaniu piątej kolejki grupy A Ligi Mistrzów. Polski klub odniósł piąte zwycięstwo w obecnej edycji, jest liderem tabeli grupy A i ma zapewniony bezpośredni awans do ćwierćfinału.

Zwycięstwo wprawiło siatkarzy w świetne humory, co można było zauważyć w ich mediach społecznościowych. Do żartów szczególnie zebrało się Kevinowi Tillie'emu. Francuz zamieścił na Instagramie zdjęcie Bartłomieja Bołądzia, który łudząco przypomina... Karima Benzemę. Panowie mają takie same fryzury, zarost oraz mimikę twarzy. Między nimi widać ogromne podobieństwo.

"Bracia" - podpisał zdjęcie Tillie.

Pod względem sukcesów panowie również stoją na wysokim poziomie. Bołądź jest wicemistrzem olimpijskim i zwycięzcą Ligi Narodów. O siedem lat starszy Benzema ma na koncie Złotą Piłkę, srebrny medal mistrzostw świata oraz zwycięstwo w Lidze Narodów. W barwach Realu Madryt pięciokrotnie wygrał też Ligę Mistrzów.

KP, Polsat Sport