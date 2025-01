Po pierwszym secie powiało sensacją! Zwycięska wyprawa siatkarzy Resovii na Cypr

Pierwszy set toczył się przy przewadze skuteczniej grających w ataku gospodarzy (8:7, 18:16). Rzeszowianie kilkukrotnie wyrównywali, ale w końcówce ekipa z Cypru zdołała obronić przewagę (25:22).

Podrażnieni rzeszowianie w drugiej partii szybko odskoczyli rywalom (5:10). Dominowali na parkiecie, grając skutecznie w ataku i punktując rywali zagrywką. Set zakończył wyraźna porażką gospodarzy 12:25.

Set numer trzy przyniósł wyrównaną rywalizację obu drużyn. Lepiej zaczęli gospodarze (6:4), w środkowej części przewagę miał zespół z Rzeszowa (12:15), ale niemal do końca wynik krążył wokół remisu (21:21). Kluczowe akcje padły jednak łupem Asseco Resovii (23:25).

Rzeszowianie poszli za ciosem w kolejnej partii. Wygrali serię akcji i odskoczyli przeciwnikom (5:12). Od tego momentu utrzymywali przewagę (15:20). W końcówce ekipa z Cypru próbowała zmniejszyć straty, ale rzeszowianie pewnie wygrali (21:25) i z wyspy Afrodyty wyjechali z kompletem punktów.

Najwięcej punktów: Nikolaos Elefrheriou (21), Tomas Rodriguez (12), Christos Prodromou (11) – Pafiakos; Stephen Boyer (23), Lukas Vasina (20), Bartosz Bednorz (14) – Resovia. Drużyna z Rzeszowa była skuteczniejsza w ataku i lepiej punktowała blokiem (3–9).

We wtorek 28 stycznia Asseco Resovia podejmie wicemistrza Cypru na Podpromiu. Do awansu do ćwierćfinału rzeszowianie potrzebują dwóch wygranych setów.

Pafiakos Pafos – Asseco Resovia Rzeszów 1:3 (25:22, 12:25, 23:25, 21:25)

Pafiakos Pafos: Tomas Rodriguez, Marios Strugarevic, Alejandro Araya Lahoz, Bruno Wagner, Christos Prodromou, Nikos Eleftheriou – Milos Krsteski (libero) oraz Alexis Savvidis, Stamatis Savvidis, Konstantinos Skordis, Boyan Yordanov. Trener: Giorgos Platritis

Asseco Resovia: Lukas Vasina, Dawid Woch, Stephen Boyer, Bartosz Bednorz, Karol Kłos, Gregor Ropret – Michał Potera (libero). Trener: Tuomas Sammelvuo.

