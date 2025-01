Jak w singlu, tak w deblu. Linette poza Australian Open

Mecz tych duetów został przerwany w środę z powodu deszczu. Linette i Olmos przegrały 4:6 pierwszego seta, a w drugim prowadziły 2:0.

Po wznowieniu gry duet polsko-meksykański debel w niespełna pół godziny wygrał drugą partię 6:1. W trzecim trwało zacięta walka, którą rozstrzygnął tie-break na korzyść pary włosko-ukraińskiej 10-7. W spotkaniu własny serwis nie był atutem rywalizujących par. W sumie aż jedenaście razy został przełamany.

Linette zakończyła już występy w Australian Open. W pierwszej rundzie singla przegrała z Japonką Moyuką Uchijimą 6:4, 2:6, 6:7 (8-10).

Do gry podwójnej zgłosiło się czworo Polaków. Już we wtorek Katarzyna Piter i Włoszka Angelica Moratelli przegrały z Rosjankami Mirrą Andriejewą i Dianą Sznajder 5:7, 1:6. Na tym etapie z turnieju odpadły również Katarzyna Kawa i Belgijka Kimberley Zimmermann, ulegając Chince Yue Yuan i Rosjance Jekaterinie Aleksandrowej 2:6, 1:6. Z kolei Jan Zieliński i Belg Sander Gille bez kłopotów awansowali do drugiej rundy. Pokonali Hiszpana Roberto Carballesa Baenę i Chińczyka Yunchaokete Bu 6:1, 6:2.

