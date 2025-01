Lewandowski walczy o prestiżową nagrodę. Powtórzy wyczyn sprzed lat?

Polak w tym roku kalendarzowym nie miał jeszcze okazji powiększyć swojego dorobku, ale powód jest prozaiczny. Mianowicie, zmagania La Liga nie zostały jeszcze wznowione. Dotychczas FC Barcelona rywalizowała w krajowych pucharach, najpierw wygrywając w Superpucharze Króla, a następnie występując w Copa del Rey.

Lewandowski jest liderem klasyfikacji strzelców La Liga i walczy o swój drugi w karierze tytułu króla strzelców tych rozgrywek. Jak dotąd zdobył 16 bramek, co sprawia, że znajduje się również w czołówce klasyfikacji "Złotego Buta". Posiada taki sam dorobek, co Erling Haaland z Manchesteru City oraz Harry Kane z Bayernu Monachium. Anglik ostatnio trafił do siatki w Bundeslidze, ale na jego niekorzyść przemawia fakt, że liga niemiecka liczy sobie tylko 34 kolejki - o cztery mniej niż zmagania w Hiszpanii czy Anglii.

Warto jednak podkreślić, że to w żaden sposób nie przeszkodziło Lewandowskiemu, aby dwukrotnie sięgnąć po "Złotego Buta", będąc graczem Bayernu. Uczynił to po sezonie 2020/2021 raz 2021/2022, zdobywając odpowiednio 41 i 35 bramek. W kolejnych latach wygrywali Haaland i... Kane, który ma chrapkę na kolejną nagrodę.

To jednak ani Kane, ani Lewandowski dzierży palmę pierwszeństwa. Liderem jest Mohamed Salah, który w Premier League strzelił 18 goli. Do zakończenia sezonu zostało jeszcze mnóstwo meczów, więc walka o "Złotego Buta" zapowiada się pasjonująco.

Przypomnijmy, że w rankingu "Złotego Buta" gol strzelony w którejś z najmocniejszych lig w Europie liczony jest za dwa punkty. W słabszych rozgrywkach przelicznik wynosi 1,5 pkt oraz punkt, co sprawia, że mający 21 goli na koncie Victor Gyokeres z lizbońskiego Sportingu zajmuje dopiero piąte miejsce ze względu na grę w lidze portugalskiej.

Czołówka klasyfikacji "Złotego Buta" (stan na 16 stycznia):

1. Mohamed Salah (FC Liverpool) – 36 pkt (18 goli)

2. Harry Kane (Bayern Monachium) – 32 pkt (16 goli)

3. Robert Lewandowski (FC Barcelona) – 32 pkt (16 goli)

4. Erling Haaland (Manchester City) – 32 pkt (16 goli)

5. Victor Gyokeres (Sporting Lizbona) – 31,5 pkt (21 goli)

6. Alexander Isak (Newcastle United) – 30 pkt (15 goli)

7. Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt) – 30 pkt (15 goli)

8. Cole Palmer (Chelsea) – 28 pkt (14 goli)

9. Alex Tamm (Kalju FC) – 28 pkt (28 goli)

10. Bryan Mbeumo (Brentford) – 26 pkt (13 goli)

Polsat Sport