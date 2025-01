Bez emocji w hicie! Drużyna Joanny Wołosz i Martyny Łukasik rozbiła kolejnego rywala

Było to starcie na szczycie Serie A1. Savino Del Bene Scandicci zajmowało przed 19. kolejką drugie miejsce w tabeli, a Imoco Volley Conegliano znajdowało się na pierwszej pozycji. Ekipa Joanny Wołosz i Martyny Łukasik miała na koncie siedemnaście zwycięstw w siedemnastu meczach.

Hit kolejki był jednak bardzo jednostronny. W pierwszym secie siatkarki Imoco Volley wypracowały szybko wypracowały sobie kilka punktów przewagi i utrzymały to do samego końca (25:21). Druga partia to już dominacja przyjezdnych, które przeważały w każdym aspekcie. Wygrały 25:14, a zdobywanie punktów podzieliły między sobą Zhu Ting, Isabelle Haak oraz Gabi.

Trzecia partia była jeszcze większą dominacją Imoco Volley. Liderki Serie A1 od początku kontrolowały przebieg spotkania, a w pewnym momencie miały nawet 14 punktów przewagi. Ostatecznie wygrały 25:13 i zapisały na koncie kolejne zwycięstwo.

Wołosz zakończyła spotkanie, mając na koncie 5 punkty (trzy blokiem, jeden atakiem oraz jeden asem serwisowym). Łukasik, która pojawiła się na parkiecie w trakcie spotkania, nie zdobyła w tym meczu żadnego punktu.

Savino Del Bene - Imoco Volley Conegliano 0:3 (21:25, 14:25, 13:25)

Savino: Camila Mingardi (4), Britt Herbots (5), Maja Ognjenovic, Linda Nwakalor (11), Ana Carolina Da Silva (7), Jekaterina Antropowa (11) - Castillo Brenda (libero) - Manuela Ribechi, Rubbins Lindsey Ora, Kara Bajema (1).

Imoco Volley: Zhu Ting (17), Cristina Chirichella (3), Joanna Wołosz (5), Gabi (16), Sarah Fahr (7), Isabelle Haak (16) - Monica De Gennaro (libero) - Martyna Łukasik, Anna Bardaro.

