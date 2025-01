ME w short tracku w Dreźnie. Gdzie oglądać?

W sobotę i niedzielę w Dreźnie zostaną rozegrane mistrzostwa Europy w short tracku. W piątkowych kwalifikacjach z bardzo dobrej strony zaprezentowali się reprezentanci Polski, zapewniając sobie indywidualnie piętnaście kwalifikacji do wyścigów głównych. Ponadto w półfinałach zobaczymy w komplecie nasze sztafety (mieszaną, kobiecą i męską. Transmisje sobotnich i niedzielnych zawodów od godziny 13:30 w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport 2 oraz online w Polsat Box Go.

Dotychczas rozegrano dwadzieścia siedem edycji mistrzostw Europy na krótkim torze. Dotychczasowy dorobek Polaków na zawodach tej rangi to dwanaście krążków. Na tę liczbę składa się złoto wywalczone sześć lat temu przez Natalię Maliszewską na dystansie 500 metrów w holenderskim Dordrechcie. Do tego w naszym dorobku znajdują się trzy medale srebrne i osiem brązowych. Ostatnie trzy mistrzostwa Starego Kontynentu były rozgrywane w Gdańsku w 2021, 2023 i 2024 roku. Zmagania w 2022 roku miały się odbyć w Dreźnie, ale zostały odwołane ze względu na koronawirusa. Biało-Czerwoni w tych trzech ostatnich zawodach rozgrywanych w Hali Olivia wywalczyli pięć krążków. Dwukrotnie srebrny medal na 500 metrów zdobywała Natalia Maliszewska, a pozostałe trzy to zasługa naszych sztafet (srebro sztafety mieszanej i dwa brązowe medale wywalczone przez sztafetę męską).

ZOBACZ TAKŻE: Polak złotym medalistą Uniwersjady!

Polacy przed rokiem zmagania w Gdańsku zakończyli zdobyciem dwóch medali – srebro wywalczyła sztafeta mieszana, a brąz sztafeta męska. W finale sztafety mieszanej Biało-Czerwoni startujący w składzie Nikola Mazur, Michał Niewiński, Diane Sellier i Kamila Stormowska (we wcześniejszych wyścigach startowali także Łukasz Kuczyński i Gabriela Topolska) walkę o złoto przegrali z Holendrami o zaledwie 0,009 sekundy! W sztafecie męskiej Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński, Felix Piegeon i Diane Sellier stanęli na najniższym stopniu podium za ekipami Holandii i Belgii. Dwa miesiące później Polacy startując w takim samym składzie, wywalczyli historyczny medal mistrzostw świata. W Rotterdamie Biało-Czerwoni zajęli trzecie miejsce, ustępując jedynie sztafetom Chin i Korei Południowej. To był dopiero drugi medal zdobyty przez Polskę na tej rangi imprezie. W 2018 roku w Montrealu druga na 500 metrów była Natalia Maliszewska.

W tym sezonie odbyły się cztery zawody z cyklu World Tour. Dorobek medalowy Biało-Czerwonych zamknął się jak na razie na dwóch krążkach wywalczonych przez Michała Niewińskiego. Zawodnik Juvenii Białystok był trzeci na 1000 metrów w Montrealu oraz drugi na tym samym dystansie w Pekinie. Dodatkowo Niewiński poprawił rekordy Polski na 500 i 1000 metrów oraz wspólnie z koleżankami i kolegami z kadry także w sztafecie mieszanej. - W tym sezonie bez wątpienia forma dopisuje, co może świadczyć, że na mistrzostwach Europy będą tak zwane „fajerwerki”, ale ja podchodzę na chłodno. Spodziewam się wszystkiego, ale nie oczekuję niczego – zapewnia przed startem w Dreźnie reprezentant Polski.

W Niemczech skład naszej kadry będzie niemal identyczny, jak we wcześniejszych startach w zawodach z cyklu World Tour. W miejsce chorego Felixa Pigeona wystartuje Paweł Adamski, który w 2023 roku w Gdańsku wywalczył razem z kolegami historyczny brąz w męskiej sztafecie. Trenerzy Urszula Kamińska, Patrycja Maliszewska i Gregory Durand w Dreźnie mają do dyspozycji w rywalizacji kobiet Nikolę Mazur, Natalię Maliszewską, Hannę Sokołowską, Kamilę Stormowską i Gabrielę Topolską. W kadrze męskiej – poza Adamskim – znaleźli się także Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński, Diane Sellier i Neithan Thomas. Warto dodać, że dla Maliszewskiej będzie to pierwszy start w mistrzostwach Europy po ponad rocznej przerwie spowodowanej zawieszeniem.

Podczas piątkowych kwalifikacji wystartowało łącznie siedemnastu reprezentantów Polski w konkurencjach indywidualnych (na 500, 1000 i 1500 metrów). Piętnastu z nich zapewniło sobie awans do wyścigów głównych. W swoim wyścigu eliminacyjnym na 1000 metrów karę otrzymał Łukasz Niewiński i odpadł z dalszej rywalizacji. Szansę na awans do półfinału 1500 metrów miał jeszcze Neithan Thomas, ale nie zdołał przebrnąć repasaży i zakończył zmagania na tym dystansie.

Warto dodać, że do półfinałów awansowały wszystkie trzy nasze sztafety. W rywalizacji kobiet zgłosiło się tylko sześć ekip, więc nasze zawodniczki wystartują automatycznie w półfinale, a w nim rywalizować będą z Holenderkami i Niemkami. Do najlepszej ósemki awansowały także sztafeta mieszana i męska. Nasz „mikst” startujący w składzie Łukasz Kuczyński, Nikola Mazur, Michał Niewiński i Kamila Stormowska wygrał swój wyścig ćwierćfinałowy przed Węgrami i Norwegami i w sobotnim półfinale o awans do finału A rywalizować będzie z Węgrami, Francuzami i Niemcami. Także w półfinale znalazła się nasza męska sztafeta. W piątkowym ćwierćfinale Paweł Adamski, Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński i Diane Sellier zajęli drugie miejsce za Węgrami, wyprzedzając na mecie ekipy Francji i Ukrainy. Biało-Czerwoni o awans do finału A powalczą z Bułgarią, Włochami i Węgrami.

W sobotę zostaną rozdane medale na 1000 metrów kobiet oraz na 1500 i 500 metrów mężczyzn, a także w rywalizacji kobiecej sztafety. Ponadto zostaną rozegrane półfinały sztafet mieszanych i męskich. W niedzielnych konkurencjach indywidualnych o medale powalczą panie na 1500 i 500 metrów oraz panowie na 1000 metrów. Poza tym zostaną rozegrane finały sztafety mieszanej i męskiej.

Pierwszego dnia finałowej rywalizacji w Dreźnie w półfinale 1500 metrów wystartuje Michał Niewiński i Diane Sellier, zresztą obaj reprezentanci Polski rywalizować będą w tym samym wyścigu. Do ćwierćfinału 500 metrów w komplecie zameldowali się Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński i Diane Sellier. Podobnie o awans do półfinału 1000 metrów walczyć będą trzy nasze łyżwiarki – Natalia Maliszewska, Kamila Stormowska i Gabriela Topolska.

W niedzielnych półfinałach na 1500 metrów rywalizować będą Topolska i Stormowska. W ćwierćfinale 500 metrów zobaczymy wszystkie trzy nasze reprezentantki - Natalię Maliszewską, Nikolę Mazur i Kamilę Stormowską. Na 1000 metrów o awans do półfinału rywalizować będzie także trójka Polaków - Kuczyński, Niewiński i Sellier)

Plan transmisji mistrzostw Europy w short tracku – Drezno 2025:

Sobota (18 stycznia):

Godz. 13:35 (Polsat Sport 1 i online w Polsat Box Go) – półfinały 1500 metrów mężczyzn (wystartują Michał Niewiński i Diane Sellier)

Godz. 13:53 (Polsat Sport 1 i online w Polsat Box Go) – ćwierćfinały 1000 metrów kobiet (wystartują Natalia Maliszewska, Kamila Stormowska i Gabriela Topolska)

Godz. 14:25 (Polsat Sport 2 i online w Polsat Box Go) – finały 1500 metrów mężczyzn

Godz. 14:48 (Polsat Sport 2 i online w Polsat Box Go) – półfinały 1000 metrów kobiet

Godz. 14:57 (Polsat Sport 2 i online w Polsat Box Go) – ćwierćfinały 500 metrów mężczyzn (wystartują Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński i Diane Sellier)

Godz. 15:25 (Polsat Sport 2 i online w Polsat Box Go) – finały 1000 metrów kobiet

Godz. 15:43 (Polsat Sport 2 i online w Polsat Box Go) – półfinały 500 metrów mężczyzn

Godz. 16:05 (Polsat Sport 2 i online w Polsat Box Go) – półfinały sztafet kobiet (wystartuje Polska)

Godz. 16:21 (Polsat Sport 2 i online w Polsat Box Go) – finały 500 metrów mężczyzn

Godz. 16:54 (Polsat Sport 2 i online w Polsat Box Go) – półfinały sztafet mężczyzn (wystartuje Polska)

Godz. 17:15 (Polsat Sport 2 i online w Polsat Box Go) – finały sztafet kobiet

Niedziela (19 stycznia):

Godz. 13:35 (Polsat Sport 1 i online w Polsat Box Go) – finały sztafet mieszanych (w półfinale wystartuje Polska)

Godz. 14:13 (Polsat Sport 1 i online w Polsat Box Go) – półfinały 1500 metrów kobiet (wystartują Kamila Stormowska i Gabriela Topolska)

Godz. 14:31 (Polsat Sport 2 i online w Polsat Box Go) – ćwierćfinały 1000 metrów mężczyzn (wystartują Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński i Diane Sellier)

Godz. 14:48 (Polsat Sport 2 i online w Polsat Box Go) – finały 1500 metrów kobiet

Godz. 15:26 (Polsat Sport 2 i online w Polsat Box Go) - półfinały 1000 metrów mężczyzn

Godz. 15:35 (Polsat Sport 2 i online w Polsat Box Go) – ćwierćfinały 500 metrów kobiet (wystartują Natalia Maliszewska, Nikola Mazur i Kamila Stormowska)

Godz. 15:50 (Polsat Sport 2 i online w Polsat Box Go) – finały 1000 metrów mężczyzn

Godz. 16:08 (Polsat Sport 2 i online w Polsat Box Go) – półfinały 500 metrów kobiet

Godz. 16:30 (Polsat Sport 2 i online w Polsat Box Go) – finały 500 metrów kobiet

Godz. 16:48 (Polsat Sport 1 i online w Polsat Box Go) – finały sztafet mężczyz