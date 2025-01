Zawodnicy i zawodniczki mają już za sobą piątkowe zmagania, które Polacy mogą zaliczyć do udanych. Pierwsza piątkowa rywalizacja miała miejsce na dystansie 1500 metrów. W siedmiu wyścigach znajdowało się trzech reprezentantów Polski. Dwóch z nich wywalczyło awans do sobotnich półfinałów - Diane Sellier przyjechał na metę drugi (2:23.048), podczas gdy Michał Niewiński okazał się najlepszy (2:14.221) nie tylko w swojej grupie, ale także licząc wyniki wszystkich zawodników. Na dobry wynik w repasażach liczy natomiast Neithan Thomas.

W półfinałach zameldował się za to komplet sztafet. Zarówno męska, żeńska oraz sztafeta mieszana będą rywalizować o najwyższe cele w niemieckim Dreźnie. Łącznie kibice Biało-Czerwonych będą mogli oglądać 15 z 17 startujących Polaków. W repasażu wystartuje wspomniany Neithan Thomas, z kolei z powodu kary w rywalizacji na 1000 metrów odpadł Łukasz Kuczyński.



Ponadto w weekend w Dreźnie zobaczymy jeszcze między innymi Gabrielę Topolską, Kamilę Stormowską, Nikolę Mazur czy Natalię Maliszewską.

Plan transmisji mistrzostw Europy w short tracku – Drezno 2025:

Sobota (18 stycznia):



Godz. 13:35 (Polsat Sport 1 i online w Polsat Box Go) – półfinały 1500 metrów mężczyzn

Godz. 13:53 (Polsat Sport 1 i online w Polsat Box Go) – ćwierćfinały 1000 metrów kobiet

Godz. 14:25 (Polsat Sport 2 i online w Polsat Box Go) – finały 1500 metrów mężczyzn

Godz. 14:48 (Polsat Sport 2 i online w Polsat Box Go) – półfinały 1000 metrów kobiet

Godz. 14:57 (Polsat Sport 2 i online w Polsat Box Go) – ćwierćfinały 500 metrów mężczyzn

Godz. 15:25 (Polsat Sport 2 i online w Polsat Box Go) – finały 1000 metrów kobiet

Godz. 15:43 (Polsat Sport 2 i online w Polsat Box Go) – półfinały 500 metrów mężczyzn

Godz. 16:05 (Polsat Sport 2 i online w Polsat Box Go) – półfinały sztafet kobiet

Godz. 16:21 (Polsat Sport 2 i online w Polsat Box Go) – finały 500 metrów mężczyzn

Godz. 16:54 (Polsat Sport 2 i online w Polsat Box Go) – półfinały sztafet mężczyzn

Godz. 17:15 (Polsat Sport 2 i online w Polsat Box Go) – finały sztafet kobiet



Niedziela (19 stycznia):



Godz. 13:35 (Polsat Sport 1 i online w Polsat Box Go) – finały sztafet mieszanych

Godz. 14:13 (Polsat Sport 1 i online w Polsat Box Go) – półfinały 1500 metrów kobiet

Godz. 14:31 (Polsat Sport 2 i online w Polsat Box Go) – ćwierćfinały 1000 metrów mężczyzn

Godz. 14:48 (Polsat Sport 2 i online w Polsat Box Go) – finały 1500 metrów kobiet

Godz. 15:26 (Polsat Sport 2 i online w Polsat Box Go) - półfinały 1000 metrów mężczyzn

Godz. 15:35 (Polsat Sport 2 i online w Polsat Box Go) – ćwierćfinały 500 metrów kobiet

Godz. 15:50 (Polsat Sport 2 i online w Polsat Box Go) – finały 1000 metrów mężczyzn

Godz. 16:08 (Polsat Sport 2 i online w Polsat Box Go) – półfinały 500 metrów kobiet

Godz. 16:30 (Polsat Sport 2 i online w Polsat Box Go) – finały 500 metrów kobiet

Godz. 16:48 (Polsat Sport 1 i online w Polsat Box Go) – finały sztafet mężczyzn

PI, Polsat Sport