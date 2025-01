Największa kolekcja sportowych cudów świata. Stoi za nią jeden niepozorny człowiek

Wiele osób zbiera pamiątki sportowe, jest jednak jeden człowiek na świecie, który przebija wszystkich. Zgromadził największą kolekcję artefaktów ze świata sportu. Łącznie liczy ona już około trzech milionów sztuk, a jej szacunkowa wartość to 100 mln dolarów. Joel Platt, bo o nim jest mowa, jako dziecko cudem uniknął śmierci. Później dzielnie walczył o powrót do sprawności i to właśnie wtedy narodziła się jego wyjątkowa pasja.

Tragiczny początek wyjątkowej historii



Ta historia rozpoczęła się tragicznie. Gdy Joel Platt miał cztery lata, cudem uniknął śmierci. Pewnego dnia poszedł do warsztatu samochodowego prowadzonego przez jego wujka, jak to robił zawsze. Nic nie zwiastowało tego, co ma się wydarzyć, dzień toczył się zupełnie zwyczajnie.

Niestety mały chłopiec znalazł pudełko zapałek. Nie mając świadomości, czym to grozi, jedną z nich odpalił i wrzucił do zbiornika paliwa. W ten sposób wywołał wielką eksplozję, którą przypłacił zdrowiem... ale nie życiem.

Udało się go odratować, choć nie było łatwo, a w szpitalu narodziła się jego wielka pasja. Spędził tam cały rok. Rodzice codziennie przynosili mu karty baseballowe, a ojciec opowiadał historie sportowe, aby dodać chłopcu wiary i siły. Po wyjściu ze szpitala mały Joel Platt zaczął gromadzić coraz więcej pamiątek związanych z różnymi dziecinami sportu.

Gdzie można oglądać największą kolekcję cudów sportowych świata?



Od 1994 roku kolekcja Platta dostępna jest do oglądania w Sports Immortals Museum w Boca Raton na Florydzie. Oczywiście zawiera ona tylko wybrane z artefaktów zgromadzonych przez tego wyjątkowego Amerykanina. Jest to związane z ograniczeniami przestrzennymi.

W budynku mieści się 30 tysięcy pamiątek. Wydaje się dużo, ale to zaledwie 1 proc. tego, co ma Platt. To obowiązkowe miejsce dla wszystkich fanów sportu w Stanach Zjednoczonych, które chętnie jest odwiedzane również przez turystów z innych części świata. Muzeum prowadzi sam Joel i jego syn, Jim.

Co znajduje się w kolekcji Platta? Jego mózg to encyklopedia sportowej wiedzy



Cała kolekcja Amerykanina liczy w granicach trzech milionów pamiątek o łącznej wartości około 100 mln dolarów. To najlepiej pokazuje ogrom tego, co udało mu się zgromadzić w trakcie życia. W kolekcji nie brakuje prawdziwych perełek, w tym m.in.:

· rakiet tenisowych Pete'a Samprasa i Chris Evert,

· koszulek Shaquille'a O'Neala,

· rękawic Jacka Dempseya z 1921 roku,

· podpisanego buta do kopania od Toma Dempseya.

Sama kolekcja pamiątek bokserskich to około 100 tysięcy przedmiotów.

Trzeba także wiedzieć, że Platt to nie tylko kolekcjoner wyjątkowych przedmiotów związanych ze sportem. To także prawdziwa encyklopedia wiedzy. Doskonale orientuje się w historii sportu, a podczas oprowadzania po muzeum dzieli się wyjątkowymi anegdotami.

