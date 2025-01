Najsłynniejsze pamiątki futbolu. Przeklęta koszulka z 1950 roku to dopiero początek

Wyjątkowe pamiątki po Diego Maradonie i Pele



Największą popularnością cieszą się artefakty sportowe związane z wybitnymi piłkarzami oraz najważniejszymi meczami. To właśnie tego typu pamiątki osiągają największą wartość rynkową. Wśród cenionych pamiątek znajdują się m.in. koszulki, piłki czy buty, ale też trofea i nagrody.



Argentyńczyk Diego Armando Maradona to jeden z najlepszych piłkarzy w historii. Jest prawdziwą legendą, ma na koncie m.in. tytuł mistrza świata. Jedna z jego akcji na zawsze przeszła do historii i do dziś znana jest jako „ręka Boga”. Miała miejsce w 1986 roku, kiedy to pokonał bramkarza Anglików nieprzepisowym zagraniem piłki ręką, czego nie wyłapał sędzia.



Argentyna przeszła dalej, a później sięgnęła po najważniejszy tytuł. Piłka oraz koszulka Maradony z tego pamiętnego meczu z Anglią to niezwykłe pamiątki piłkarskie. W 2022 roku zostały sprzedane łącznie za blisko 12 mln dolarów.



Wyjątkową pamiątką jest również piłka, którą Brazylijczyk Pele strzelił 1000. gola w swojej karierze. Wydarzenie miało miejsce 19 listopada 1969 roku. Na stadionie Maracana, w 34. minucie Pele trafił do siatki, zdobywając tę okrągłą bramkę w swojej karierze. Później sporo ich jeszcze dołożył. To jednak piłka z legendarnego wydarzenia jest cenionym artefaktem, można oglądać ją w Muzeum Piłki Nożnej w Sao Paulo.



Muzeum pełne pamiątek Cristiano Ronaldo



Prawdziwą perełką dla fanów piłki nożnej jest Muzeum CR7 zlokalizowane w Funchal. To tam na świat przyszedł Cristiano Ronaldo, czyli jeden z najlepszych piłkarzy w historii. Jeszcze w trakcie jego kariery otwarto wyjątkowe muzeum, gdzie można znaleźć liczne pamiątki związane z portugalską gwiazdą. Wśród nich znajdują się m.in.:



• buty piłkarskie,

• koszulki,

• repliki nagród indywidualnych (np. Złota Piłka, nagrody najlepszego strzelca),

• trofea zdobywane drużynowo,

• listy od fanów.



Przeklęta koszulka z 1950 roku



W 1950 roku cała Brazylia czekała na zdobycie tytułu Mistrza Świata. W decydującym meczu Canarinhos mierzyli się z reprezentacją Urugwaju. Na Maracanie było ponad 100 tysięcy kibiców. Gospodarze jednak przegrali.



Kapitanem Canarinhos był wtedy Augusto da Costa. Jego koszulka została uznana za przeklętą. Obecnie można podziwiać ją w Muzeum Piłki Nożnej w Sao Paulo, czyli tam, gdzie znajduje się także piłka Pelego. To miejsce jest prawdziwą gratką dla fanów futbolu z całego świata.

Polsat Sport