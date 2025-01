Polska dominacja na Uniwersjadzie! Złoto i srebro Biało-Czerwonych

Reprezentanci Polski bardzo dobrze prezentują się podczas tegorocznej Zimowej Uniwersjady, która odbywa się w Turynie. Przed sobotnimi zmaganiami Biało-Czerwoni zdobyli w stolicy Piemontu aż siedem medali - trzy złote, jeden srebrny i trzy brązowe. Wczesnym popołudniem kolejne "krążki" do tego zostawienie dołożyły polskie biathlonistki.

Na najwyższym stopniu podium z czasem 22:14.4 w biathlonowym sprincie na 7.5 kilometra stanęła Barbara Skrobieszewska. Na tym jednak nie koniec dobrych informacji, bowiem po srebrny medal sięgnęła inna Polka - Amelia Liszka, która do swojej koleżanki z reprezentacji straciła 54.6 sekundy. Podium uzupełniła Arina Kryukova z Kazachstanu, która osiągnęła czas 23:17.6.

W sobotnim wyścigu brały udział także inne Polki. Wiktoria Celczyńska uplasowała się na 16. pozycji, Anna Nędza-Kubiniec była 25., natomiast Majka Germata 27.

Warto podkreślić, że to już 31. edycja zimowych zmagań na Uniwersjadzie, które zostały zainaugurowane w 1960 roku. Impreza odbywa się co dwa lata. Polskę reprezentuje 82 sportowców. Wśród uczestników znajdują się również osoby niepełnosprawne. To pierwszy taki przypadek w historii Uniwersjad.