Kolejny świetny występ Aleksandry Król-Walas! Polka znowu na podium

Trwa kapitalna passa Aleksandry Król-Walas w Pucharze Świata w snowboardzie. Polka w sobotnich zmaganiach rozgrywanych w bułgarskim Bansko zajęła trzecie miejsce. To jej piąte podium w sezonie, a dziesiąte w karierze.

Król-Walas przystąpiła do turnieju w Bułgarii w świetnym humorze. Tydzień wcześniej we szwajcarskim Scuol odniosła swoje pierwsze zwycięstwo w karierze w Pucharze Świata. Dotychczas w tym sezonie była trzykrotnie druga - w listopadzie w chińskim Mylin Valley oraz w grudniu we włoskiej Carezza i Cortina d'Ampezzo.

Jak dotąd Polka raz zajęła trzecie miejsce w Pucharze Świata - w 2022 roku w niemieckim Winterbergu, aczkolwiek były to zmagania drużyn mieszanych i na podium stanęła wspólnie z Oskarem Kwiatkowskim.

34-latka w małym finale pokonała Michelle Dekker z Holandii i w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w slalomie gigancie równoległym jest liderką z 426 punktami. Drugą Japonkę Tsubakę Miki wyprzedza o 36 "oczka".

Kolejne zmagania w Bansko już w niedzielę.

