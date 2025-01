Oficjalnie! Jakub Moder zagra w utytułowanym klubie

Jakub Moder oficjalnie opuścił Brighton and Hove Albion. Polak podpisał kontrakt z Feyenoordem Rotterdam.

Według "The Athletic", suma transferu może wynieść około 3 miliony funtów. Kontrakt Modera ma obowiązywać do 2028 roku.



Feyenoord Rotterdam to jeden z najbardziej utytułowanych klubów piłkarskich w Holandii, mogący poszczycić się bogatą historią sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej. Wśród ich osiągnięć znajduje się 16 tytułów mistrza Holandii (Eredivisie), 14 Pucharów Holandii, a także dwa triumfy w Pucharze UEFA. W 2022 roku klub dotarł do finału inauguracyjnej edycji Ligi Konferencji UEFA, w którym przegrał 0:1 z Romą.

Moder trafił do Brighton w październiku 2020 roku i rozegrał dla niego 60 występów, strzelając dwa gole. W kwietniu 2022 roku doznał kontuzji kolana, która wykluczyła go z gry na cały sezon, przez co ominął m.in. mistrzostwa świata w Katarze.

Polak wrócił do gry w listopadzie 2023 roku, ale nie był w stanie wywalczyć miejsca w wyjściowym składzie. W związku z tym wszystkie strony uznały, że najlepszym wyjściem będzie transfer definitywny, zwłaszcza że kontrakt Polaka z angielskim klubem wygasał latem tego roku.

- Jestem bardzo podekscytowany tym nowym krokiem, czułem, że jestem na niego gotowy. To dla mnie nowe rozgrywki, nowy klub, ale na najwyższym poziomie. Słyszałem tylko pozytywne historie od Matsa Wieffera, Yankuby Minteha czy Sebastiana Szymańskiego - powiedział dla oficjalnej strony Feyenoordu.

Polsat Sport