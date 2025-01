Szykuje się trzęsienie ziemi w Skrze Bełchatów! To już koniec?

PGE GiEK Skra Bełchatów lata świetności ma już dawno za sobą, ale klub cały czas ma ambicje, aby walczyć o czołowe lokaty w PlusLidze i wrócić do rozgrywek europejskich. Tymczasem utytułowany ośrodek z centralnej Polski zawodzi, czego dowodem jest czwarta porażka z rzędu na krajowym podwórku. Z tego powodu, jak donosi Interia, posadę szkoleniowca jeszcze w tym tygodniu ma stracić Gheorghe Cretu.

Skra wiązała bardzo duże nadzieje z transferem Cretu do Bełchatowa. Wszak mówimy o trenerze, który z wielkimi sukcesami pracował w ZAKS-ie Kędzierzyn-Koźle, zdobywając w 2022 roku potrójną koronę. Rumun sięgnął z siatkarzami z Opolszczyzny po mistrzostwo i Puchar Polski, a także wygrał Ligę Mistrzów. Od 2022 roku jest również selekcjonerem reprezentacji Słowenii, z którą sięgnął po brąz mistrzostw Europy.

Mówimy zatem o menedżerze z najwyższej półki, który miał przyczynić się do przywrócenia blasku Skrze. Ciężko jednak mówić o pozytywach, ponieważ bełchatowianie po 21 rozegranych meczach zajmują dopiero ósme miejsce w tabeli i są poważnie zagrożeni brakiem awansu do fazy play-off. Byłby to już trzeci z rzędu taki scenariusz.

Skra w miniony weekend rywalizowała na własnym parkiecie z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Mecz z wyżej notowanym zespołem był zacięty, ale zakończony porażką 2:3 - czwartą z rzędu, bo wcześniej bełchatowianie ulegli Treflowi Gdańsk, Bogdance LUK Lublin i Ślepskowi Malow Suwałki. W sumie tych porażek uzbierało się aż jedenaście.

Według doniesień Interii Sport, zła passa miała przelać czarę goryczy i niebawem pracę straci Cretu, z którym pierwotnie miano rozstać się dopiero po zakończeniu sezonu. Być może Rumun poprowadzi jeszcze zespół w najbliższym starciu w Będzinie z Nowak-Mosty MKS-em, które odbędzie się 23 stycznia.

W kuluarach mówi się, że jego następcą od nowego sezonu miałby zostać Krzysztof Stelmach.

