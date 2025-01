Stracona szansa siatkarzy Ślepska! Drużyna Wilfredo Leona odwróciła losy emocjonującego starcia

W spotkaniu 21. kolejki PlusLigi Ślepsk Malow Suwałki przegrał z Bogdanką LUK Lublin 2:3. Drużyna z Lublina, po powrocie z pucharowej wyprawy do Afryki, słabo rozpoczęła to spotkanie. Suwalczanie wygrali dwa pierwsze sety, mogli też rozstrzygnąć na swoją korzyść czwartą partię, w której prowadzili już 20:15. Błysk Wilfredo Leona w polu zagrywki dał gościom wyrównanie, a spotkanie zwieńczył emocjonujący tie-break, przegrany przez gospodarzy 17:19.

Po dobrym otwarciu gospodarzy (3:0), gra się wyrównała i wynik przez pewien czas oscylował wokół remisu. W środkowej części seta znów odskoczyli suwalczanie (18:15), a w ważnym momencie asa dołożył Antoni Kwasigroch (20:16). Siatkarze Ślepska byli w tym secie skuteczniejsi w ataku i popełniali mniej błędów. W końcówce lublinianie ruszyli do odrabiania strat, złapali kontakt po asie Wilfredo Leona (22:21), ale gospodarze utrzymali przewagę. W ostatniej akcji skutecznie zaatakował Bartosz Filipiak (25:23).

Zobacz także: Siatkarski reprezentant Polski z nowym kontraktem! Dobra wiadomość dla fanów PlusLigi

W drugiej odsłonie, po wyrównanym początku (7:7), znów inicjatywę przejęli siatkarze z Suwałk. Odskoczyli na trzy (14:11), później na pięć oczek (17:12) i utrzymywali kilkupunktową przewagę. Goście popełniali sporo błędów własnych i nie zdołali odrobić strat; zepsuta zagrywka lublinian przyniosła gospodarzom ostatni punkt (25:21).

Podrażnieni lublinianie udanie rozpoczęli kolejnego seta (3:8); lepiej prezentowali się w polu zagrywki, grali skuteczniej w ataku, popełniali mniej błędów i odskoczyli rywalom (7:13). Gospodarze ruszyli do odrabiania strat, zmniejszyli różnicę do trzech (12:15), później do dwóch oczek (15:17). Później jednak stanęli w miejscu i końcówka toczyła się pod dyktando Bogdanki. Przestrzelona zagrywka suwalczan zamknęła seta (18:25).

Siatkarze Ślepska przebudzili się od początku czwartej partii, uzyskali przewagę (8:6), którą powiększyli po dwóch asach serwisowych Antoniego Kwasigrocha (13:8). W końcówce goście walczyli o pozostanie w grze i zmniejszyli różnicę do dwóch oczek (20:18). Po serii zagrywek Wilfredo Leona, który posłał dwa asy, odwrócili wynik (22:23) i wyszarpali zwycięstwo. W ostatniej akcji wywalczyli punkt blokiem (23:25).

Początek tie-breaka to równa gra obu ekip. Przy zmianie stron jedno oczko zaliczki po ataku Antoniego Kwasigrocha mieli gospodarze (8:7). Zacięta rywalizacja trwała do samego końca. Efektowny blok Pawła Halaby dał suwalczanom dwa oczka przewagi (12:10), ale rywale szybko wyrównali (12:12). Później dwa kosztowne błędy popełnili siatkarze Ślepska i goście mieli piłkę meczową (13:14). Seta zwieńczyła niezwykle emocjonująca gra na przewagi, którą rozstrzygnął skutecznym atakiem Leon (17:19).



Skrót meczu Ślepsk - Bogdanka:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Bartosz Filipiak (26), Joaquin Gallego (13), Antoni Kwasigroch (12), Paweł Halaba (10) – Ślepsk Malow; Kewin Sasak (23), Wilfredo Leon (23), Bennie Tuinstra (17) – Bogdanka LUK. Sporo błędów własnych, m.in. 29 zepsutych zagrywek gości. MVP: Kewin Sasak (21/32 = 66% skuteczności w ataku + 2 bloki).

MKS Ślepsk Malow Suwałki – Bogdanka LUK Lublin 2:3 (25:23, 25:21, 18:25, 23:25, 17:19)

Ślepsk: Antoni Kwasigroch, Jakub Macyra, Bartosz Filipiak, Paweł Halaba, Joaquin Gallego, Matias Sanchez – Mateusz Czunkiewicz (libero) oraz Marcin Krawiecki, Jakub Kubacki, Damian Wierzbicki, Bartosz Firszt, Konrad Stajer. Trener: Dominik Kwapisiewicz.

Bogdanka: Fynnian McCarthy, Marcin Komenda, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanow, Kewin Sasak, Bennie Tuinstra – Thales Hoss (libero) oraz Jan Nowakowski, Mikołaj Sawicki, Mateusz Malinowski. Trener: Massimo Botti.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI