Siatkarski reprezentant Polski z nowym kontraktem! Dobra wiadomość dla fanów PlusLigi

Kibice Indykpolu AZS-u Olsztyn mają powody do radości. Jeden z czołowych zawodników zespołu Kuba Hawryluk przedłużył kontrakt z klubem. Nowa umowa libero na obowiązywać d0 2027 roku.

21-latek w ekipie z Olsztyna występuje od 2022 roku. Po zakończeniu sezonu 2022/2023 otrzymał wyróżnienie w kategorii "Odkrycie Roku", przyznawane przez Polską Ligę Siatkówki.

"Utalentowany polski libero, który dość szybko zyskał sympatię olsztyńskich kibiców. Dzięki dobrej postawie w minionych sezonach, dwukrotnie otrzymał powołanie do reprezentacji Polski. Kuba Hawryluk podpisał nową umowę i zostaje w stolicy Warmii i Mazur do 2027 roku!" - poinformowano w mediach społecznościowych klubu.

Hawryluk dołączył więc do m.in. Moritza Karlitzka, który również będzie członkiem drużyny z Olsztyna w następnym sezonie.

– Bardzo się cieszę z podpisania umowy z naszym libero. Kuba jest młodym zawodnikiem, a już trzeci sezon występuje regularnie w rozgrywkach PlusLigi. Myślę, że Olsztyn jest świetnym miejscem na rozwój jego dalszej kariery i mam również nadzieję, że nadal będzie powoływany przez trenera reprezentacji Polski do szerokiej kadry – powiedział Tomasz Jankowski, prezes klubu.

Mimo młodego wieku, gablotka Hawryluka jest bogata. To mistrz świata kadetów (2021) oraz zdobywca srebrnego medalu mistrzostw Europy juniorów (2022) i brązu w mistrzostwach Europy do lat 22 (2024). Od 2023 roku jest powoływany do szerokiego składu reprezentacji Polski.