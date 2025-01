FIVB zatwierdziła zmiany w przepisach siatkarskich. Czego dotyczą?

Główną zmianą, zatwierdzoną przez FIVB, będzie "likwidacja" błędu ustawienia w zespole zagrywającym. Od momentu wprowadzenia nowych przepisów, zawodnicy drużyny serwującej będą mogli zajmować dowolne pozycje w obrębie swojej połowy boiska. Zespół przyjmujący będzie jednak musiał znajdować się w ustawieniu zgodnie z porządkiem rotacji.

Drugą istotną innowacją będzie wprowadzenie do międzynarodowych przepisów tego, co w Polsce zostało wytyczną już na początku bieżącego sezonu ligowego: żaden z zawodników zespołu zagrywającego nie może podnosić rąk ponad głowę aż do momentu, gdy piłka nie przekroczy siatki. Sędzia będzie miał prawo upomnieć drużynę poprzez kapitana, gdy będzie podejrzewał, że drużyna chce umyślnie wykonać zasłonę.

FIVB doprecyzowała również przepis o odzyskiwaniu piłki. Piłka, która po pierwszym odbiciu zespołu poleci w kierunku wolnej strefy przeciwnika może być odzyskiwana. Piłka po drugim i trzecim odbiciu przekraczająca pionową płaszczyznę siatki poza antenką stanie się autowa w momencie przekroczenia tej płaszczyzny.

Nowe przepisy wejdą w życie od najbliższego sezonu reprezentacyjnego i będą obowiązywały w latach 2025-2028.