Marek Magiera ostro o zachowaniu pseudokibiców na meczu! "Trzeba to tępić w zarodku"

Za nami kolejne już derby Łodzi, które jak zwykle przyniosły wiele emocji i zwrotów akcji. Siatkarki ŁKS-u Commercecon Łódź wygrały 3:2 z PGE GROT Budowlanymi Łódź i awansowały do półfinału Tauron Pucharu Polski przy dopingu całej hali szczelnie wypełnionej kibicami obu zespołów. Niestety jedno wydarzenie pozostawiło pewien niesmak. Podczas spotkania kibice gości dopuszczali się skandalicznego zachowania, demonstrując obraźliwe gesty, używając niecenzuralnych słów, a nawet... plując. Oba kluby odniosły się już do tej kwestii, poprzez oświadczenia.

ZOBACZ TAKŻE: Skład Trefla Gdańsk na przyszły sezon. Kadra szyta na miarę możliwości



Skandal wybrzmiał po wywiadzie kapitan Budowlanych, Jeleny Blagojević, która w rozmowie z Jakubem Bednarukiem wspomniała o antagonistycznym nastawieniu kibiców ŁKS-u. Jej apel o wzajemny szacunek szybko wybrzmiał w siatkarskim środowisku oraz polskich mediach.

Do całej sytuacji odnieśli się także Marek Magiera i Jakub Bednaruk w programie "Polsat SiatCast".

- To, co powiedziała Jelena Blagojevic, powinno być manifestem dla wszystkich ludzi związanych z siatkówką. Rywalizacja rywalizacją, ale szacunek do drugiego człowieka to absolutna podstawa. Nie przyjmuje do wiadomości skierowanych w naszą stronę krytyki, że zawsze chwaliliśmy kibiców ŁKS-u, że tworzą kapitalną atmosferę i przez to się rozzuchwalili. No nie, jeśli tworzyli kapitalną atmosferę to trzeba ich za to chwalić, natomiast jeśli pojawia się zwykłe chamstwo to trzeba to tępić w zarodku - powiedział Magiera.

Swojej złości nie krył także Bednaruk, surowo potępiając kibiców ŁKS-u. Zwrócił również uwagę na to, jak bardzo skrzywdzili oni zawodniczkę.

- Prawda jest taka, że wchodzi zapłakana i zwyzywana dziewczyna. Nie wyobrażam sobie tego. Mamy dzisiaj dzień babci. I przychodzi jakiś chłop do domu i babcia pyta, jak było. "A fajnie, zwyzywałem dziewczynę. Popłakała się, super". Dumny z siebie powinien być. To jest taka męskość zwyzywać kobietę. Dramat, gdyby mój syn coś takiego zrobił, załamałbym się jako ojciec - grzmiał Bednaruk.

ŁKS Commercecon Łódź w półfinale Tauron Pucharu Polski zagra z MOYA Radomka Radom. Spotkanie zaplanowano na 15 lutego.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

KP, Polsat Sport