Jelena Blagojević z ważnym apelem do kibiców. "Serce mi pęka"

Za nami kolejne już derby Łodzi, które jak zwykle przyniosły wiele emocji i zwrotów akcji. Siatkarki ŁKS-u Commercecon Łódź wygrały 3:2 z PGE GROT Budowlanymi Łódź i awansowały do półfinału Tauron Pucharu Polski przy dopingu całej hali szczelnie wypełnionej kibicami obu zespołów. Niestety jedno wydarzenie pozostawiło pewien niesmak, a do którego odniosła się Jelena Blagojević, przyjmująca PGE Grot Budowlani Łódź.

- Fajne widowisko, pełna hala ludzi. Każdy kibicował swojej drużynie, ale jest jedna rzecz, której nie potrafię zaakceptować. Jestem bardzo długo w Polsce, ale jeżeli kibice mówili do mojej koleżanki, że jest k****, przepraszam za słowo, ale muszę to powiedzieć, to jest to wstyd - powiedziała Blagojević.



Zawodniczka, która od wielu lat występuje na polskich parkietach postanowiła zabrać głos w ważnej sprawie i nie potrafiła zrozumieć zachowania jednego z kibiców.



- Każda dziewczyna z mojego zespołu czy z drugiej drużyny, reprezentuje swój kraj i gra tutaj bardzo długo. I żeby z trybun słyszeć tak brzydkie słowa? To jest mecz siatkarski, a nie piłka nożna, gdzie można wszystko. Mecz meczem, szkoda gdy się przegrywa, ale serce mi pęka, że nie potrafimy się zachować sportowo tak, jak zasługuje na to polska siatkówka. Tym bardziej, że wasza kadra robi takie fajne rzeczy - dodał przyjmująca.



Blagojević zaapelowała o wzajemny szacunek i odpowiednie zachowanie na trybunach. Warto przy tym wspomnieć, że takie sytuacje są rzadkością na siatkarskich parkietach, więc tym bardziej zszokowało ono zawodniczki obu zespołów.



- Trzeba szanować jednych i drugich. Gdy się odwróciłam, widziałam tego pana, który miał obok siebie pięcioletnie dziecko. Tym bardziej serce mi pęka. To brzydki element tego meczu. To dziewczyny, które grają w siatkówkę i zarabiają, ale nie zasługują na takie traktowanie. Pęka mi serce i chce mi się płakać, gdy słyszę takie rzeczy - podsumowała Blagojević.



