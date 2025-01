Jest reakcja klubów na skandal w Łodzi! "Patrzyliśmy z niedowierzaniem"

Nie milkną echa skandalu do jakiego doszło podczas ćwierćfinału Tauron Pucharu Polski pomiędzy PGE Grot Budowlanymi Łódź a ŁKS-em Commercecon Łódź. W jego trakcie kibice gości dopuszczali się skandalicznego zachowania, demonstrując obraźliwe gesty, używając niecenzuralnych słów, a nawet... plując. Oba kluby odniosły się już do tej kwestii, poprzez oświadczenia.

Skandal wybrzmiał po wywiadzie kapitan Budowlanych, Jeleny Blagojević, która w rozmowie z Jakubem Bednarukiem wspomniała o antagonistycznym nastawieniu kibiców ŁKS-u.

- Fajne widowisko, pełna hala ludzi. Każdy kibicował swojej drużynie, ale jest jedna rzecz, której nie potrafię zaakceptować. Jestem bardzo długo w Polsce, ale jeżeli kibice mówili do mojej koleżanki, że jest k****, przepraszam za słowo, ale muszę to powiedzieć, to jest to wstyd - powiedziała serbska siatkarka.

Jej słowa szybko wybrzmiały w siatkarskim środowisku oraz polskich mediach. Najpierw zareagował klub Budowlanych.

"Derby Łodzi w ćwierćfinale TAURON Pucharu Polski miały być kolejnym świętem siatkówki i o ile sportowo zawodniczki obu drużyn stanęły na wysokości zadania, tego samego nie możemy powiedzieć o kibicach ŁKS Commercecon Łódź.

Wulgaryzmy kierowane w stronę siatkarek, obraźliwe gesty, plucie - czy jest to postępowanie godne “reprezentacji Łodzi” i promocji polskiej siatkówki? Jesteśmy rozczarowani postawą kibiców ŁKS Commercecon Łódź. Nie było i nie będzie zgody naszego klubu na takie zachowanie na meczach siatkówki, tym bardziej nie pozwalamy na obrażanie kobiet. Przypominamy, że siatkówka to sport, który przyciąga na halę rodziny z dziećmi i od zawsze jest kojarzony z miłą, rodzinną atmosferą.

W pełni popieramy słowa naszej kapitan Jeleny Blagojević. Szacunek należy się każdemu i nikt nie zasługuje na to, aby być potraktowanym tak jak nasze zawodniczki podczas meczu 1/4 TAURON Pucharu Polski. To wstyd dla siatkówki, że takie zdarzenia miały w ogóle miejsce. Mamy nadzieję, że zostaną wyciągnięte konsekwencje i unikniemy takich sytuacji w przyszłości" - brzmi oświadczenie Budowlanych.

Niedługo później komunikatem podzielił się ŁKS.

"W piątkowy wieczór awansowaliśmy do półfinału Pucharu Polski, ale dalecy jesteśmy do otwarcia choćby jednego szampana, bo zajmuje nas tylko jeden temat – zachowanie NASZYCH kibiców na trybunach podczas derbowego meczu, który zawsze odbieraliśmy jako święto łódzkiego sportu.

Od wielu lat budujemy historię łódzkiej siatkówki, tak samo jak klub PGE Grot Budowlani Łódź, a wczorajszy mecz sportowo był tego najlepszym obrazem – dwie łódzkie drużyny na tak wczesnym etapie Pucharu Polski przeżywały wielkie emocje, radość zwycięstwa i smutek minimalnie pokonanych. Pełna hala kibiców, podzielona na dwie części powinna być dzisiaj na wszystkich nagłówkach z pozytywnym wydźwiękiem. Na ustach wszystkich jest niestety tylko jedna połowa – nasza.

Od wielu lat budujemy niezwykłą więź z naszymi kibicami – czujemy się jedną rodziną, a to nakłada na nas odpowiedzialność za wszystkie wydarzenia – jak w rodzinie. W piątkowy wieczór czuliśmy niezwykłe wsparcie, ale z niedowierzaniem patrzyliśmy również, jak z trybun obrażane są siatkarki naszego rywala – PGE Grota Budowlanych Łódź.

Codziennie jako dwie drużyny, grające w tym samym obiekcie, mijamy się na treningach. Wielokrotnie w doskonałych humorach nie szczędzimy sobie drobnych złośliwości, a przed każdym meczem życzymy sobie dobrej gry, bez urazów i urazy, a także podkreślamy, że „trzeba się lać na boisku do ostatniej kropli potu” – poza boiskiem absolutnie panuje między nami wzajemny szacunek.

Jako ŁKS Commercecon Łódź stanowczo potępiamy wczorajsze zachowanie kibiców. Nie chcemy uciekać w retorykę, w której będziemy „zwalać” winę na grupkę chuliganów. Jesteśmy rodziną i jako rodzina ponosimy odpowiedzialność.

Jako klub obiecujemy podjęcie stanowczych działań, począwszy od wyjaśnienia z kibicami wczorajszej sytuacji i działania w kierunku naprawy wizerunku naszego klubu, który od zawsze miał łączyć pasję, ekspresję, ale też być bezpieczną przystanią dla każdego, kto chce z nami przeżywać emocje sportowe.

Przepraszamy wszystkie siatkarki, sztab i pracowników klubu oraz kibiców PGE Grot Budowlani Łódź. Mamy szczerą nadzieję, że wielokrotnie jeszcze stoczymy wojnę na siatkarskim boisku – nigdy poza nim!" - napisano.

Na temat skandalu dyskutowano również w magazynie #7Strefa.

- Ja mam taką nadzieję, że to jest margines tego, co dzieje się na trybunach i że jednak więcej jest tego pozytywu. Jak sobie z takimi sytuacjami poradzić? Przede wszystkim sami kibice muszą między sobą rozwiązać ten problem i wyeliminować takie osoby - przyznał Maciej Jarosz.

Przypomnijmy, że derby Łodzi w ćwierćfinale Tauron Pucharu Polski padły łupem ŁKS-u, który wygrał 3:2.

