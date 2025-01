Skład Trefla Gdańsk na przyszły sezon. Kadra szyta na miarę możliwości

Trefl Gdańsk w poprzednich sezonach regularnie meldował się w czołowej ósemce PlusLigi. W obecnych rozgrywkach na play-off szanse ma już raczej niezbyt duże, ale zajmując dwunaste miejsce po 21 kolejkach, z trzynastoma punktami nad strefą spadkową jest już raczej spokojny o utrzymanie.

Wydaje się, że przyszłym sezonie gdańszczanie wystawią dość solidną drużynę na miarę swoich możliwości budżetowych. Z zespołem rozstaną się obaj rozgrywający – Lukas Kampa (w Gdańsku od 2021 roku) i Kamil Droszyński. Odejdzie doświadczony atakujący Jakub Jarosz. Zmiany również na przyjęciu. Współpracę z Treflem zakończą Gijs Jorna z Holandii oraz Jakub Czerwiński.

Przyjmujący Piotr Orczyk i Rafał Sobański nadal mają reprezentować barwy Trefla. W drużynie pozostaną również obaj libero – Voitto Koykka, Fabian Majcherski. Zostaną środkowi Moustapha M’Baye, Paweł Pietraszko oraz prawdopodobnie Bartłomiej Mordyl. Jedynką w ataku nadal będzie Alaksiej Nasewicz.

Nowi siatkarze w Treflu Gdańsk

Z PGE Projektu Warszawa przyjdzie Tobias Brand, a w tej sytuacji znaczenie będzie miała nie wysokość kontraktu, ale chęć regularnego grania. Drugim nowym przyjmującym będzie Damian Kogut (obecnie Steam Hemarpol Norwid Częstochowa).

Nowa będzie również para rozgrywających. Amerykanin Joe Worsley występuje obecnie w lidze francuskiej, w ekipie Chaumont Volley-Ball 52. Przemysław Stępień to wychowanek Trefla, który po latach wraca do Gdańska. W międzyczasie nabrał doświadczenia jako "dwójka" na rozegraniu w PlusLidze. Obecnie jest zawodnikiem Cuprum Stilonu Gorzów, ale w siatkarskim CV ma też m.in. ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. W ataku, oprócz Nasewicza, zagra Damian Schulz (Nowak-Mosty MKS Będzin), dla którego będzie to powrót po latach do zespołu z Gdańska.

– Mam mieszane uczucia. Rozgrywający ze Stanów będzie dużym znakiem zapytania. Stępień jako rezerwowy jest sprawdzony i pewny. Nasevich to ciekawy zawodnik, pewnie już dobrze czujący się w Gdańsku i jeśli Mariusz Sordyl na niego stawia, to jest to dobry znak. Damian Schulz - tu nie rozumiem o co chodzi... M’Baye i Pietraszko to sprawdzeni środkowi ze średniej półki, podobnie Mordyl. Jak najbardziej Brand, którzy niepotrzebnie ruszał się z Lublina do Warszawy. Zespół szyty na miarę możliwości – stwierdził Wojciech Drzyzga.

– Będziemy się przyglądać Nasewiczowi, któremu przeszkadzały kontuzje. Na pół roku wyleciał z powodu pleców, teraz podkręcił kostkę... Nie rozumiem do końca ruchu z Schulzem. Ściągnięcie Jakuba Jarosza było dobrą decyzją, bo on trzyma szatnię, to poważny, mądry facet. A Schulz? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, gdy trener będzie stawiał na Nasewicza. Czy to nie będzie problem? W przyszłym sezonie z PlusLigi spadnie tylko jeden zespół, a Trefl ma drużynę na miejsca 10–12 – zaznaczył Jakub Bednaruk.

Trefl Gdańsk - kadra na sezon 2025/2026 według "Prawdy Siatki"

rozgrywający: Joe Worsley, Przemysław Stępień

przyjmujący: Tobias Brand, Piotr Orczyk, Damian Kogut, Rafał Sobański

atakujący: Aliaksei Nasevich, Damian Schulz

środkowi: Moustapha M’Baye, Paweł Pietraszko, Bartłomiej Mordyl(?), (?)

libero: Voitto Koykka, Fabian Majcherski.

Trener: Mariusz Sordyl.