Kto zostanie MVP rozgrywek Champions Hockey League?

We wtorek poznamy finalistów tegorocznej edycji Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie. Decydujące starcie zostanie rozegrane 18 lutego 2025 roku. Tego dnia poznany nazwisko najbardziej wartościowego zawodnika sezonu. Władze CHL wytypowali pięciu kandydatów do zdobycia tego wyróżnienia. Głosować można do północy z niedzieli na poniedziałek na oficjalnej stronie internetowej Champions Hockey League. Transmisja meczu finałowego na sportowych kanałach Telewizji Polsat.

W gronie wyróżnionych przez jurorów do nagrody LGT MVP Award w sezonie 2024/25 znaleźli się napastnik Sven Andrighetto (ZSC Lions Zurych), bramkarz Maxime Legace (Farjestad Karlastad), bramkarz Antti Raanta (Geneve-Servette HC), napastnik Michael Spacek (Sparta Praga) i napastnik Oscar Steen (Farjestad Karlstad).

Sven Andrighetto przed rewanżowymi meczami półfinałowymi tegorocznej edycji Ligi Mistrzów jest najlepiej punktującym oraz asystującym graczem tych rozgrywek. 31-letni napastnik ZSC Lions Zurych w 10 meczach strzelił 6 goli i zaliczył 12 asyst. Szwajcar w zesonie zasadniczym nie by aż tak skuteczny, rozkręcił się dopiero w fazie pucharowej. Najpierw w 1/8 finału zainkasował siedem punktów w dwumeczu przeciwko Straubing Tigers, a kolejne cztery „oczka” dołożył w ćwierćfinałowej konfrontacji z Eisbaren Berlin. W pierwszym półfinałowym starciu z Geneve-Servette HC zaliczył dwa kluczowe podania. Andrighetto z ekipą „Lwów” w zeszłym sezonie wywalczył mistrzostwo Szwajcarii, a w maju zeszłego roku zdobył z drużyną narodową wicemistrzostwo świata.

Maxime Legace wystąpił w tym sezonie w dziewięciu z jedenastu meczach Farjestad w Champions Hockey League. Jego statystyki prezentują się znakomicie – w tym czasie popisywał się 92,86% skutecznością udanych interwencji i średnią 1,54 gola na mecz. Kanadyjski bramkarz obronił 182 strzały i skapitulował tylko czternaście razy, w dwóch meczach zachowując czyste konto. Warto wspomnieć, że trenerem bramkarzy w Farjestad jest urodzony w Polsce Maciej Szwoch, który na ostatnich MŚ Elity był jednym z ekspertów Polsatu Sport.

Antti Raanta, to drugi obok Legace, bramkarz w tym zestawieniu. 35-letni Fin ostatnie 11 sezonów spędził za oceanem rozgrywając 277 meczów lidze NHL. Do zespołu Geneve-Servette HC dołączył w trakcie sezonu wobec kontuzji Gauthiera Desclouxa i Roberta Mayera. Raanta w LM wystąpił w tym sezonie w pięciu meczach w znaczący sposób pomagając ekipie z Genewy w dotarciu do półfinału. W tym czasie obronił 135 strzałow i skapitulował osiem razy. Przed tygodniem wprawdzie zaliczył słabszy występ w pierwszym meczu półfinałowym u siebie z ZSC Lions Zurych, gdy po przepuszczeniu czwartego

gola zjechał do boksu. Mimo tego jego statystyki w tym sezonie w CHL są znakomite. Fin broni ze skutecznością 94,41% i przepuszcza średnio 1,8 gola na mecz.

Michael Spacek w tym zestawieniu może być dla niektórych zaskoczeniem, ale z drugiej strony – obecność reprezentanta Czech powinna być oczywistym wyborem, bo w tym sezonie w rozgrywkach CHL zgromadził na swoim koncie 14 punktów w 11 meczach. Co ciekawe na ten dorobek złożyły się występy w dwóch klubach grających w półfinale Ligi Mistrzów – Geneve-Servette HC (w 8 meczach strzelił 7 goli i zaliczył 5 asyst) i Sparcie Praga (po 1 bramce i kluczowym podaniu w trzech spotkaniach CHL). Aktualny mistrz świata miał niezbyt udany sezon w Genewie, gdzie 21 meczach ligi szwajcarskiej strzelił zaledwie 1 gola i zanotował 12 asyst). Dosyć niespodziewanie na początku grudnia przeniósł się do Sparty, gdzie swoim debiucie w nowym klubie, właśnie LM w pierwszym meczu 1/8 finału przeciwko Vaxjo zdobył bramkę, a przy kolejnej zaliczył asystę. Aktualnie w klubie z Pragi zagrał w CHL jeszcze dwa razy, ale póki co jego dorobek punktowy zamknął się w dwóch „oczkach”. Zdecydowanie lepiej radzi sobie w lidze czeskiej, gdzie w 14 spotkaniach strzelił 5 goli i zaliczył 6 asyst.

Oskar Steen jest drugim obok Legace, zawodnikiem Farjestad w tym zestawieniu. I można przy napisać, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Przed sezonem wrócił do swojego macierzystego klubu, po blisko czteroletnim pobycie za oceanem, gdzie rozegrał 60 meczów dla Boston Bruins zdobywając w tym czasie 4 bramki i notując tyle samo asyst. Szwedzki napastnik większość tego czasu spędził grając na zapleczu w rozgrywkach AHL. W obecnym sezonie Ligi Mistrzów w 11 meczach zdobył 17 punktów, strzelając 6 goli i asystując przy kolejnych jedenastu. Lepszy dorobek od niego w punktacji kanadyjskiej CHL ma jedynie nominowany w tym zestawieniu, Sven Andrighetoo z ZSC Lions Zurych, który jak na razie zgromadził na swoim koncie 18 „oczek”.. W lidze szwedzkiej w 23 bramkami w 35 spotkaniach jest najlepszym strzelcem tych rozgrywek.

Oto dotychczasowi zdobywcy nagrody MVP rozgrywek Champions Hockey League:

2014/15 Mathis Olimb (Frolunda Goeteborg)

2015/16 Ryan Lasch (Frolunda Goeteborg)

2016/17 Joel Lundqvist (Frolunda Goeteborg)

2017/18 Simon Hrubec (HC Ocelari Trzyniec)

2018/19 Trevor Parkes (RB Monachium)

2019/20 Ryan Lasch (Frolunda Goeteborg)

2020/21 rozgrywki odwołane przez COVID-19

2021/22 Frederik Tiffels (RB Monachium)

2022/23 Christian Heljanko (Tappara Tampere)

2023/24 Sami Vatanen (Geneve-Servette HC).

Głosować można do północy z niedzieli na poniedziałek na oficjalnej stronie internetowej rozgrywek: www.championshockeyleague.com.