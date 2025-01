Conegliano pokazało siłę. Szybka porażka Developresu z mistrzyniami Włoch

W ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzyń siatkarki Developresu Rzeszów przegrały na wyjeździe 0:3 z jednym z głównych faworytów rozgrywek, A. Carraro Imoco Conegliano. Ekipa, której zawodniczkami są Joanna Wołosz i Martyna Łukasik, awansowała bezpośrednio do ćwierćfinału. Wicemistrzynie Polski czeka walka o 1/4 finału w rundzie play-off.

Przed spotkaniem zarówno rzeszowianki, jak i ich rywalki, były pewne awansu do kolejnej rundy rozgrywek. Conegliano wygrało wszystkie wcześniejsze mecze, tracąc w nich zaledwie jednego seta - właśnie z Developresem.

Wicemistrzynie Polski miały w dorobku cztery zwycięstwa i jedną porażkę. Teoretycznie miały jeszcze szansę na pierwszą pozycję w grupie A i bezpośredni awans do ćwierćfinału, ale potrzebowały do tego wyraźnego zwycięstwa. A faworytkami w starciu z drużyną triumfatora poprzedniej edycji Ligi Mistrzyń, która w obecnym sezonie jest prawdziwym "dream teamem" i w każdych rozgrywkach kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa, z pewnością nie były.

Grając przeciwko rzeszowiankom przed własną publicznością, ekipa, w której występują dwie reprezentantki Polski - Joanny Wołosz i Martyny Łukasik - bardzo szybko pokazała swoją siłę. W pierwszej partii Conegliano zdobywało punkty seriami. Prowadziło 9:4 i 15:5, a pewnym momencie aż 23:7. W końcowym fragmencie Developres zdołał nieco podreperować wynik, ale ostatecznie uległ mistrzyniom Włoch bardzo wysoko, 11:25.

Drugi set w wykonaniu rzeszowianek był już trochę lepszy, ale wciąż to gospodynie dominowały. Remis utrzymywał się tylko do stanu 6:6, potem Conegliano w krótkim czasie zbudowało pięciopunktową przewagę (13:8, 19:14), by po świetnym finiszu zwyciężyć 25:15. Wśród siatkarek trenera Daniele Santarellego świetnie spisywała się Chinka Zhu Ting, która imponowała skutecznością w ataku, natomiast w bloku i w zagrywce brylowała środkowa Marina Lubian. Z kolei w rzeszowskiej ekipie najjaśniejszym punktem była Agnieszka Korneluk.

W trzeciej odsłonie wicemistrzynie Polski najdłużej dotrzymywały kroku bardzo dobrze dysponowanemu włoskiemu zespołowi gwiazd. Gdy set wkraczał w decydującą fazę, traciły do gospodyń tylko dwa punkty (16:18). Potem ponownie uwidoczniła się jednak przewaga Conegliano w ofensywie. Szwedzka atakująca Isabelle Haak skończyła dwa kontrataki, punkt atakiem z lewego skrzydła dołożyła słynna Brazylijka Gabi i było już 22:17 dla faworytek. Meczbola dał Conegliano kolejny skuteczny atak Haak (24:19), a spotkanie, które trwało tylko 65 minut, zakończyło uderzenie Lubian z przechodzącej piłki (25:19).

Mistrzynie Włoch zakończyły rywalizację w grupie A z kompletem zwycięstw i punktów, bardzo pewnie awansując do ćwierćfinału. Developres dzięki zajęciu drugiego miejsca wystąpi w rundzie play-off, która dla ekip z drugich pozycji w grupach i jednego najlepszego zespołu z trzecich miejsc będzie walką o najlepszą ósemkę Ligi Mistrzyń.

Liga Mistrzyń, grupa A, mecz 6. kolejki

A. Carraro Imoco Conegliano - Developres Rzeszów 3:0 (25:11, 25:15, 25:19)

Conegliano: Joanna Wołosz (1), Isabelle Haak (18), Gabi Guimaraes (10), Zhu Ting (10), Marina Lubian (11), Sarah Fahr (5), Monica De Gennaro (libero) oraz Nanami Seki, Martyna Łukasik.

Developres: Katarzyna Wenerska, Sabrina Machado (6), Monika Fedusio (8), Marrit Jasper (6), Agnieszka Korneluk (8), Weronika Centka (2), Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Karolina Fedorek, Magdalena Jurczyk (1).

