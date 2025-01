Klub Polaków walczy w Lidze Europy. Nie ma marginesu błędu

- Wiemy jak wygląda sytuacja w tabeli i to tylko potwierdza, że czeka nas bardzo trudna przeprawa, bo Slavia będzie zdeterminowana, aby wygrać to spotkanie. Obie drużyny będą walczyły o zwycięstwo, więc to będzie zacięty mecz, gdzie o zwycięstwie mogą decydować detale – mówi przed meczem Ligi Europy ze Slavią Praga obrońca PAOK-u Saloniki, Tomasz Kędziora. Transmisja meczu PAOK Saloniki – Slavia Praga o 20:50 w Polsacie Sport Premium 5 oraz Polsacie Box Go.

Grzegorz Michalewski (Polsat Sport): Siedem punktów w sześciu meczach – takim dorobkiem legitymuje się PAOK Saloniki w rozgrywkach Ligi Europy. Wieczorem zmierzycie się na własnym stadionie ze Slavią Praga, a za tydzień w ostatniej kolejce zagracie na wyjeździe z Realem Sociedad San Sebastian. Przed wami dwa trudne mecze i walka o awans do fazach pucharowej tych rozgrywek.



Tomasz Kędziora (obrońca PAOK-u Saloniki): Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę w jakiej sytuacji jesteśmy, dlatego do meczu ze Slavią podchodzimy maksymalnie skoncentrowani. Wiemy, że nie możemy sobie pozwolić na jakąkolwiek stratę punktów, bo możemy sobie przekreślić szanse na wyjście z grupy.



W jeszcze gorszej sytuacji jest wicemistrz Czech, który w Lidze Europy wywalczył tylko cztery punkty i remis lub porażka w Salonikach pozbawi ich szansy awansu.



Wiemy jak wygląda sytuacja w tabeli i to tylko potwierdza, że czeka nas bardzo trudna przeprawa, bo Slavia będzie zdeterminowana, aby wygrać to spotkanie. Obie drużyny będą walczyły o zwycięstwo, więc to będzie zacięty mecz, gdzie o zwycięstwie mogą decydować detale.



Jednym z nich może być fakt, że gracie u siebie i w przeciwieństwie do Slavii jesteście w rytmie meczowym. To może mieć znaczenie?



Na pewno naszym atutem będzie to, że mecz będzie rozgrywany na Tumbie i będziemy mogli liczyć na wsparcie naszych kibiców. Slavia swój ostatni mecz o punkty zagrała ponad miesiąc temu i ostatnio była na obozie, gdzie rozgrywała mecze towarzyskie. To będą w jakimś sensie nasze atuty, ale i tak wszystko zweryfikuje boisko.



W ostatniej kolejce ligi greckiej bezbramkowo zremisowaliście na wyjeździe w derbowym meczu z Arisem. Jak oceniasz to spotkanie?



To był naprawdę niezły mecz. Zagraliśmy dobrze w obronie i to na pewno jest dobry prognostyk przed meczem ze Slavią. Mieliśmy kilka niezłych okazji bramkowych, ale żadnej nie udało się wykorzystać. Właśnie skuteczność to ostatnio nasz największy problem.

Jaki macie plan na starcie z czeskim zespołem?



Musimy przede wszystkim poprawić skuteczność i wykorzystać ich słabe strony. Zarówno my jak i Slavia jesteśmy zdeterminowani, ale wierzę, że grając na własnym stadionie będziemy w stanie rozstrzygnąć wynik meczu na naszą korzyść.



A te słabe strony Slavii to…



Grają – podobnie jak Viktoria Pilzno – trójką na środku obrony. Oglądaliśmy ich mecze i analizowaliśmy grę Slavii. Wiemy, że w lidze czeskiej radzą sobie bardzo dobrze, ale mamy swój plan na to spotkanie i będziemy starali się go wykorzystać.



W pierwszych czterech meczach Ligi Europy zdobyliście tylko jeden punkt i dzięki zwycięstwom w dwóch ostatnich meczach przeciwko ekipom RFS Ryga i Ferencvaros Budapeszt macie nadal szanse na awans do fazy pucharowej. Ten słabszy początek w waszym wykonaniu wynikał z braku awansu do Ligi Mistrzów?



Nie, choć na pewno naszym celem była gra w Lidze Mistrzów. Niestety, odpadliśmy pechowo w trzeciej rundzie eliminacji z Malmoe. Początek w Lidze Europy nie był dla nas udany, bo graliśmy z bardzo trudnymi rywalami jak Galatasaray Stambuł czy Manchester United. Przed nami dwa ważne mecze ze Slavią i Realem Sociedad, które chcemy wygrać i awansować do fazy pucharowej.



W lidze greckiej jesteście obecnie na czwartym miejscu za Olympiakosem, Panathinaikosem i AEK. Jak oceniasz wasze szanse na obronę tytułu?



W lidze greckiej po zakończeniu sezonu zasadniczego rozgrywane są play-offy. Najlepsze cztery zespoły grają ze sobą mecz każdy z każdym, więc tak naprawdę dopiero wtedy powinna się rozstrzygnąć kwestia mistrzostwa. Zresztą podobnie było w zeszłym sezonie, gdy to PAOK został mistrzem Grecji.



Wczoraj pojawiła się informacja, że do PAOK-u został wypożyczony z włoskiego Cagliari obrońca Mateusz Wieteska.

Kontuzjowani obecnie są Dejan Lovren i Omar Colley, więc z zawodników grających na środku obrony zostaliśmy tylko ja i Giannis Michailidis. Klub szukał kogoś na tę pozycję i udało się do końca sezonu wypożyczyć Mateusza Wieteskę



