Jak donosi "La Gazetta dello Sport", w oparciu na informacje zaczerpnięte z belgijskich mediów, w poniedziałek 27 stycznia doszło do aresztowania znanego piłkarza m.in. takich klubów jak AS Roma i Inter Mediolan, Radji Nainggolana. Powodem zatrzymania jest przemycanie narkotyków, a konkretnie kokainy.

"Oskarżenie jest poważne - przemycanie narkotyków. Mowa o kokainie importowanej z Ameryki Południowej do Antwerpii, a następnie dystrybuowanie jej na teren całej Belgii" - donoszą media w Italii, bazując na belgijskich informatorach.

Nainggolan został aresztowany w poniedziałkowy poranek. Poinformowały o tym belgijskie media, co następnie potwierdziła tamtejsza prokuratura. Akcja policji, a konkretnie jednostki do walki ze zorganizowaną przestępczością, została zaplanowana właśnie na ten dzień i zakładała jednoczesne wtargnięcie do 30 domów, głównie na prowincji Antwerpii oraz przedmieść Brukseli. Funkcjonariusze dokonali przeszukań posiadłości, a następnie aresztowań podejrzanych. W tym gronie znalazł się właśnie 36-letni piłkarz.

Co ciekawe, Nainggolan zaledwie trzy dni wcześniej - w piątek brał udział w meczu 2. ligi belgijskiej w barwach Lokeren i strzelił nawet gola na wagę remisu 1:1. Był to jego debiut w nowych barwach i powrót na boisko po prawie rocznej przerwie. W poniedziałek rano został już aresztowany i przesłuchany.

- Ze względu na trwające śledztwo i zasadę domniemanej niewinności nie możemy udzielić żadnego komentarza w tej sprawie - brzmi komunikat prokuratury.

"W piątek mecz, poniedziałek aresztowanie" - skwitowali włoscy dziennikarze "La Gazetta", przypominając przy okazji, że nie jest to pierwszy raz, kiedy krnąbrny piłkarz jest na bakier z prawem. W 2022 roku, również w Antwerpii, w której się urodził, został aresztowany za prowadzenie samochodu bez prawa jazdy i pod wpływem alkoholu.

30-krotny reprezentant Belgii w latach 2014-2018 był piłkarzem Romy, a następnie w latach 2018-2021 występował w Interze Mediolan.

Polsat Sport